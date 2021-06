Angelina Jolie pourrait ne pas être si ravie que Brad Pitt se soit vu octroyer la garde conjointe de leurs enfants .

La semaine dernière, Brad Pitt a temporairement eu plus de temps avec cinq des six enfants Jolie-Pitt (19 ans) Maddox a vieilli) après sa longue, désordonnée et acrimonieuse bataille pour la garde avec Angelina Jolie. Brad était heureux de la décision. Angelina, cependant, ne l’est pas. Angelina serait toujours persuadée que leur juge de garde ne laisserait pas les enfants témoigner.

Maddox aurait été autorisé à témoigner parce qu’il a plus de 18 ans, ce serait donc son choix d’adulte. Il y avait des rapports indiquant qu’Angelina aurait voulu mettre fin à leur affaire de garde en faisant témoigner les six enfants dans l’espoir que leur version de l’histoire prouverait ses allégations de violence domestique contre Brad. Mais cela ne s’est pas produit, car le juge chargé de leur affaire, Juge John Ouderkirk, a décidé qu’un jeune de 17 ans Pax, 16 ans Zahara, âgé de 14 ans Shiloh, et des jumeaux de 12 ans, Vivienne et Knox, ne devrait pas être entraîné à témoigner. Donc ils ne l’ont pas fait. Une source dit à Us Weekly qu’une Angelina “amèrement déçue” ne pardonnera “jamais” à Brad, quelle que soit la décision du juge Ouderkirk, et qu’elle continuera à le combattre devant le tribunal :

“Elle ne lui pardonnera jamais”, a déclaré la source, ajoutant qu’elle utiliserait “tout ce qu’elle a” pour faire appel de l’arrangement. “Elle maintient que c’est loin d’être fini et croit toujours que la justice prévaudra.”

Le seul problème est qu’Angelina pourrait avoir besoin de plus qu’une simple rancune dans son cœur et une soif de sang pour voir Brad brûler comme un hot-dog laissé trop longtemps sur le gril. La source de Us Weekly dit que l’une des raisons pour lesquelles le juge Ouderkirk a remis cet accord de garde temporaire en faveur de Brad était simplement parce qu’il a apporté un argument plus solide :

“Le témoignage d’Angelina manquait de crédibilité”, ajoute la source. “La décision était basée sur de nombreux témoignages de personnes qui ont passé du temps avec les enfants et de professionnels très respectés.”

Après que le juge Ouderkirk a pris sa décision la semaine dernière, l’équipe juridique d’Angelina a publié une déclaration, affirmant qu’Angelina s’était vu refuser un procès équitable, le juge Ouderkirk ayant exclu les preuves pertinentes pour la santé et la sécurité de ses enfants. Son équipe pourrait donc tenter de faire appel de la décision et demander le remplacement du juge Ouderkirk. Bonne chance à eux, car ils ont essayé une fois, et cela n’a pas vraiment fonctionné pour eux. Mais comment va Brad dans tout ça ? Eh bien, si Brad avait une chanson thème en ce moment, ce serait peut-être “Break My Stride” de Matthew Wilder, car rien ne peut le ralentir après la décision du juge Ouderkirk, pas même la menace d’une Angelina vengeresse qui le ramène au tribunal :

Pitt a été « ravi » de la décision, a déclaré un initié. Étant donné que la décision actuelle n’est que provisoire, Pitt sait que son ex-femme tentera de faire appel de la décision, “mais il a fini de la laisser prendre les devants”, ajoute la première source. « Il ne souhaite aucun mal à Angie. Sa porte est ouverte si elle veut être polie.

Et ça va mieux pour Brad ! Non seulement il peut légalement voir ses enfants régulièrement sans qu’Angelina “oublie” soudainement que c’était son jour, mais sa vie personnelle se porte bien aussi. Selon une source, Brad, 57 ans, a été vu en train de « flirter » avec la candidate de 36 ans pour la meilleure actrice. Jour de l’Andra aux Oscars en avril. Brad était aux Oscars pour présenter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, et il semble qu’il ait remporté le prix du numéro de téléphone le plus susceptible d’obtenir le numéro de téléphone d’Andra Day. via Le Soleil :

Brad Pitt a été surpris en train de « flirter » avec Andra Day aux Oscars de cette année, selon des informations. La paire aurait « échangé des numéros » lors de l’événement fastueux, qui s’est tenu à Los Angeles le mois dernier. Une source a déclaré au Mirror : « Ils flirtaient dans les coulisses et auraient échangé leurs numéros. Cela pourrait être juste professionnel, mais certains des amis de Brad ont parlé de ce qu’ils feraient de bon couple.

S’ils ont été assez dragueurs pour que les numéros de téléphone soient réellement échangés, alors je suis curieux de savoir qui a fait le premier pas. Je parie que c’était Andra, envoyant un texto à Brad : “Avant d’aller plus loin, je veux juste savoir à quel point vous êtes attaché à cette petite queue de cheval.”

Photo : Wenn.com