Angelina Jolie réagit à l’interdiction apparente des « Eternals »

« Eternals » est là, un pari très audacieux de Marvel 0:53

. – Angelina Jolie a évoqué le fait que son nouveau film « Eternals » est apparemment interdit par certains pays du Golfe.

Jolie, qui incarne la guerrière Thena dans le film Marvel, a parlé de la demande des censeurs d’Arabie saoudite, du Koweït et du Qatar d’apporter des modifications au film, prétendument parce qu’il présente une relation homosexuelle, ce que Disney a refusé de faire.

« Je suis triste pour [esas audiencias]. Et je suis fier que Marvel ait refusé de couper ces scènes », a déclaré Jolie au site Web australien news.com.au. » Je ne comprends toujours pas comment nous vivons aujourd’hui dans un monde où il y a encore [personas que] Ils ne verraient pas la famille que Phastos a et la beauté de cette relation et de cet amour. »

« Que quelqu’un en soit en colère, menacé par cela, ne l’approuve pas ou ne l’apprécie pas, c’est de l’ignorance », a-t-il ajouté.

« Eternals », réalisé par Chloe Zhao, raconte l’histoire de 10 immortels qui combattent les Deviants. Dans ce document, Phastos (Brian Tyree Henry) est dans un mariage homosexuel avec Haaz Sleiman.

Il est le premier personnage gay de Marvel dans un rôle principal.