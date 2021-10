Angelina Jolie rejointe par ses filles Zahara et Shiloh à la première d’Eternals

Angelina Jolie a été rejointe par Shiloh et Zahara lors de la première d’Eternals en Italie (Photo: .)

Angelina Jolie a fait de la première d’Eternals une affaire de famille alors qu’elle frappait le tapis rouge étoilé aux côtés des enfants Zahara et Shiloh.

L’actrice, qui incarne Thena dans le prochain film Marvel, a été rejointe par les adolescents au Festival du film de Rome, ainsi qu’une série de ses co-stars.

La femme de 46 ans avait l’air incroyable pour les célébrations, enfilant une robe longue en argent sans bretelles, qu’elle a accessoirisée simplement avec de grosses boucles d’oreilles.

Elle semblait être de bonne humeur pour l’événement, souriant largement et saluant la foule avant de poser pour des photos avec ses filles.

Zahara, 16 ans, a bercé une robe blanche de style grec avec des détails dorés, tandis que sa sœur a mis sa propre touche sur une robe noire, associée à des baskets à imprimé animal.

Kit Harington était parmi les autres acteurs à Rome dimanche soir, vêtu d’un manteau noir ceinturé, d’une chemise et d’un pantalon noirs, Richard Madden recevant le mémo du costume dans un look similaire.

Angelina abasourdie dans une robe argentée longue au sol (Photo: .)



Ses filles étaient incroyables sur le tapis rouge (Photo: .)

Tandis que Gemma Chan était majestueuse dans un haut court noir à manches longues et une jupe assortie jusqu’au sol, complétée par des ornements en diamant et une coiffe ornée de bijoux.

Après ce qui ressemble à une vie d’attente, mais en réalité n’était que de quelques mois, le blockbuster de Chloé Zhao sortira enfin sur grand écran le 5 novembre.

Kumail Nanjiani et Salma Hayak complètent le casting de la liste A, avec des spéculations selon lesquelles Harry Styles apparaît également à un moment donné.

Richard Madden a salué les fans en adoration (Photo: WireImage)



Gemma Chan a enfilé un haut court et une jupe ornés pour les célébrations (Photo: .)



Kit a opté pour un blazer ceinturé pour la nuit (Photo: .)

L’ancien chanteur de One Direction est depuis longtemps lié à un rôle dans le film Marvel, après son passage impressionnant à Dunkerque, mais il n’y a eu aucune confirmation jusqu’à présent.

Cependant, des rapports suggèrent que le chanteur de Watermelon Sugar est apparu dans une scène de générique de fin du film.

Un journaliste de Variety a apparemment confirmé la nouvelle en tweetant: « Grande révélation de la première de #TheEternals – Harry Styles a rejoint le MCU en tant qu’Eros, frère de Thanos. »

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Marvel Studios » The Eternals présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années.

« Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, les Deviants. »

Les Éternels sortiront en salles le 5 novembre.

