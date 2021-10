L’acteur a récemment déposé un recours auprès de la Cour suprême de Californie pour invalider une ordonnance précédente qui a retiré de l’affaire le juge John Ouderkirk, qui a servi d’intermédiaire pour tenter d’amener l’ancien couple à s’entendre sur les horaires de visite de leurs enfants. d’autres aspects de cette dynamique.

Angelina et ses enfants à la première d’Eternals. (Jon Kopaloff / . pour Lexus / © .Images 1347411143)

La cour supérieure de l’État a rejeté cet appel et, par conséquent, Angelina remporte une victoire importante en n’ayant plus affaire à un magistrat, Ouderkirk, qu’elle accusait de gérer le processus de manière partielle et intéressée.

Les avocats de l’artiste ont publiquement mis en garde contre les liens présumés entre ce juge et certains représentants légaux de l’acteur, ce qui a conduit à une offensive directe pour éviter leur prétendu favoritisme.