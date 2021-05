Angelina Jolie se couvre d’abeilles pour une bonne cause

Dans l’image prise par le photographe et apiculteur National Geographic, Dan hiver, Angelina Jolie apparaît assise et porte une robe blanche à épaules dénudées tandis que plusieurs Les abeilles marchent sur la poitrine, la clavicule, le menton, le cou et les joues.

Angelina a commenté que ne pouvait pas se baigner trois avant la séance photo parce qu’ils l’ont prévenu que L’odeur du shampoing, du savon ou de tout produit de beauté pourrait confondre les abeilles. L’actrice a également déclaré que pendant la séance photo, l’une des abeilles s’était mise sous sa robe et tournait sur tout son corps pendant le tournage et qu’il y avait un moment où c’était elle se sentait nerveuse parce qu’elle pensait que cela la piquerait.