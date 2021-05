Angelina Jolie se lance en enfer dans Ceux qui me souhaitent la mort, un film de Taylor Sheridan – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Taylor Sheridan a d’abord été appelé à réécrire le thriller de montagne Ceux qui me souhaitent la mort, mais a fini par s’impliquer davantage dans le film. Lorsqu’un autre cinéaste a démissionné, il a appelé le studio avec une offre.

«Nous avons tous des moments dans notre vie où nous sommes dévastés. Et nous sommes en deuil et nous ne sommes pas sûrs qu’il reste quelque chose à l’intérieur de nous », a déclaré Jolie dans une interview via Zoom de Los Angeles. «Je m’identifiais davantage à une partie d’elle-même qui n’avait pas l’impression de pouvoir faire grand-chose et qui ne l’avait pas fait depuis longtemps. Être dans cette situation et avoir un réalisateur à la fois sensible et conscient de l’expérience humaine, allez-y et ressentez-la, mais aussi vous pousser pour trouver votre force et aller de l’avant. “

“C’était vraiment ce dont j’avais besoin à l’époque”, a déclaré Jolie.

Ceux qui me souhaitent mort, qui ouvre le 14 mai en salles et sur HBO Max, est une anomalie pour d’autres raisons également. C’est un film de genre avec une star principale qui n’est pas basé sur une propriété intellectuelle connue et qui est dirigé par un grand studio. Le film est basé sur un livre de 2014 de Michael Koryta et, comme d’autres films de Sheridan tels que “To Hell or High Water” (“Enemy of all”), “Sicario” (“No man’s land: Sicario”), tous deux écrits par lui, ainsi que “Wind River” (“Mysterious Death”), qu’il a également réalisé, est une histoire de sang et de justice dans un paysage américain vaste et violent.

«Pour ressembler à un millénaire, c’est bien moi», dit Sheridan en riant. «Mais ce qui est unique, c’est que nous l’avons fait avec une étude. C’est un film de studio et ils nous ont fait confiance pour le réaliser. Nous l’avons fait comme un film des années 70. Ils l’ont promu comme un film des années 70. L’élément le plus important du 21e siècle est le fait que vous pouvez le diffuser ou aller au cinéma. “

Dans Ceux qui me souhaitent la mort, le personnage de Jolie, Hannah Faber, rencontre un garçon de 12 ans (Finn Little) dans les bois qui fuit deux meurtriers. Il a été tourné au Nouveau-Mexique entre mai et juin 2019, un mois après que le divorce de Jolie et Pitt a été officialisé au tribunal. La bataille pour la garde de ses six enfants se poursuit.

Il neige encore dans les montagnes. En plus du paysage naturel, Sheridan a érigé une forêt artificielle et l’a incendiée. Jolie, une star d’action dans des films comme M. et Mme Smith (M. et Mme Smith), Salt (Agent Salt) et Lara Croft: Tomb Raider, a réalisé plusieurs de ses cascades. Sheridan, habitué à faire des films près du sol, avait peu de luxe à offrir en dehors des chauffages de tente et des services de restauration luxueux à petit budget. Il se souvient joyeusement de l’expérience comme misérable.

“Vous savez, le personnage a en quelque sorte entraîné Angie dans un enfer émotionnel, et je l’ai traînée dans un enfer physique”, a déclaré Sheridan depuis une quarantaine éloignée au bord d’un lac en Ontario. “C’est ainsi que nous avons fait le film.”

“Et j’en ai adoré chaque minute”, a déclaré Jolie en souriant.

“J’ai dit, si je peux amener Angie à faire ça avec moi, je la dirigerai pour toi,” dit Sheridan. «Ils ont dit: ‘Super, vous n’obtiendrez jamais Angie.’

Le scepticisme des dirigeants de Warner Bros. était justifié. Angelina Jolie, dont les priorités se sont concentrées sur la réalisation, son travail sur des causes internationales et sa famille, n’avait pas joué dans un film depuis six ans. Au cours de la dernière décennie, ses seuls rôles principaux ont été dans deux tranches de Maléfique (Maléfique) et Au bord de la mer (Face à la mer), qu’elle a réalisé et joué avec son mari de l’époque, Brad Pitt.

Mais le moment choisi par Sheridan était correct. Jolie, qui traversait un divorce douloureux et long, était plus intéressée par un rôle rapide et facile sur le plateau. Et le rôle d’un pompier parachutiste dans le Montana hanté par les traumatismes et la culpabilité était potentiellement cathartique.

Jolie apparaîtra ensuite dans Marvel’s Eternals, réalisé par la réalisatrice de Nomadland Chloé Zhao, également attirée par de nouvelles histoires se déroulant dans de superbes paysages américains. Cela a été une interruption inattendue de la réalisation pour Jolie, dont le dernier film était le drame du génocide au Cambodge en 2017, ils ont d’abord tué mon père.

“Je préfère diriger, mais jouer me donne plus de temps à la maison”, a déclaré Jolie. “C’est un engagement mineur.”

Cependant, les possibilités de telles actions sont de moins en moins nombreuses. La pandémie, a déclaré l’actrice de 45 ans, a été une période de réévaluation et les films sont une priorité de plus en plus petite.

«Je passais plus de temps à la maison de façon autonome pour différentes raisons familiales. Mais si j’avais l’habitude de passer la moitié de mon temps dans mon travail international, je pense que maintenant je vais passer 80 pour cent de mon temps dans cet autre travail. Je ferai moins de films. Je n’abandonne pas, mais ce sera beaucoup moins », a déclaré Jolie. «Mentalement, je suis allé à un moment différent de ma vie

Jolie est une envoyée spéciale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés depuis 2012. Elle salue l’expansion récente des admissions de réfugiés aux États-Unis par le président Joe Biden, mais voit la crise mondiale s’aggraver, d’autant plus que les pays touchés par la pandémie retirent leur aide internationale .

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu les chiffres doubler. Il s’agit d’environ 80 millions de personnes déplacées. Beaucoup de ces personnes sont déplacées par le climat et la façon dont il change, et cela continuera de changer », a déclaré Jolie. «Si nous ne le prenons pas au sérieux, nous allons voir un effondrement total de tant de choses pour tant de gens. Ou cela peut être le point tournant où nous commençons tous à nous battre ensemble. “

Face aux inégalités mondiales et au chagrin personnel, il est facile de comprendre pourquoi Jolie a été attirée par les exigences physiques de Ceux qui me souhaitent la mort.

“J’aime les personnages dont le voyage physique est parallèle au voyage émotionnel qu’ils traversent”, a déclaré Sheridan. «Elle était très disposée. Il faisait froid et je lui disais «entre dans la rivière», et elle disait «OK, je vais dans la rivière» ».

Source: Cependant