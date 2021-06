Angelina Jolie s’oppose toujours à ce que Brad Pitt obtienne la garde conjointe, dit que les enfants voulaient être impliqués

Angelina Jolie et Brad Pitt partagent six enfants, dont trois sont leurs enfants biologiques et trois ont été adoptés à l’étranger. Maddox, 19 ans, était déjà impliqué dans l’affaire de garde à vue, partageant un témoignage en mars qui aurait “n’était pas flatteur” envers Pitt. L’ancien couple partage également Pax Thien Jolie-Pitt (17 ans), Zahara Marley Jolie-Pitt (16), Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (15), Knox Léon Jolie-Pitt (12) et Vivienne Marcheline Jolie-Pitt (12). Zahara, Pax et Maddox ont été adoptés par Brad Pitt après qu’Angelina Jolie les ait adoptés à l’étranger.