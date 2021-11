Angelina Jolie sort prendre un café avec ses filles Zahara et Vivienne

Angelina Jolie sort prendre un café avec Vivienne et Zahara (Photo : Backgrid)

Angelina Jolie avait l’air d’être la fashionista alors qu’elle emmenait ses filles adolescentes prendre un café à Los Angeles.

Se promenant avec Zahara, 16 ans, et Vivienne, 13 ans lors d’un café le vendredi matin, l’acteur a trouvé l’équilibre parfait entre décontracté et chic avec sa tenue.

Elle portait un manteau camel sur une chemise blanche et un pantalon à fleurs.

Le lauréat d’un Oscar, 46 ans, portait un sac à main tendance et des sandales marron.

Pendant ce temps, ses filles l’ont gardé confortable en jeans et toutes les trois portaient des masques faciaux.

La plus jeune fille de la star de Maléfique a été vue portant un plateau de cafés glacés pour trois.

L’acteur avait l’air élégant dans un pantalon à fleurs (Photo: Backgrid)



Ses filles se promenaient à ses côtés (Photo: Backgrid)

Zahara et Vivienne ont été photographiées pour la dernière fois avec leur mère à la première du film Eternals le mois dernier, depuis qu’Angelina joue Thena dans le dernier film Marvel.

Cinq de ses enfants ont assisté à la première du film à Londres, avec tous les yeux rivés sur Shiloh alors qu’elle portait la magnifique robe Dior de sa mère.

Zahara et Vivienne ont également eu la chance de fouler le tapis rouge de la première à Rome, en Italie, les trois mains se tenant la main alors qu’elles posaient pour les plus belles photos du tapis rouge.

Cependant, la star hollywoodienne a récemment révélé qu’elle était « triste » pour les pays qui ont interdit Eternals à cause d’une scène de deux hommes s’embrassant.

Le blockbuster a été retiré de sa sortie au Qatar, en Arabie saoudite et au Koweït, où l’homosexualité est toujours illégale.

Angelina a récemment déclaré que ses enfants étaient tous des « gens formidables » (Photo : FilmMagic)

Le Hollywood Reporter a affirmé que la décision avait été prise après que Disney ait refusé de supprimer des scènes mettant en scène une relation homosexuelle.

S’exprimant dans un acte d’alliance, Angelina a déclaré: « Je ne comprends toujours pas comment nous vivons dans un monde d’aujourd’hui où il y a encore [people who] ne verrait pas la famille de Phastos et la beauté de cette relation et de cet amour.

« Comment quelqu’un est en colère à ce sujet, menacé par cela, ne l’approuve pas ou n’apprécie pas cela, c’est de l’ignorance. »

Angelina a six enfants, dont Maddox, 20 ans, Pax, 17 ans, Shiloh, 15 ans et Knox, 13 ans, qu’elle partage tous avec l’ex Brad Pitt.

Même la star d’Hollywood souffre d’une « culpabilité de maman » (Photo : .)

Elle a avoué être «assez dure» avec elle-même lorsqu’il s’agit d’élever sa famille.

Angelina a admis avoir constamment remis en question ses décisions en tant que parent après son divorce – qui a été déposé en 2016.

L’acteur Lara Croft a déclaré à People : « Je ne suis en aucun cas un parent parfait. Chaque jour, j’ai l’impression d’être plus conscient de tout ce que je ne fais pas bien.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Mais malgré le fait qu’elle doutait parfois d’elle-même, elle a également partagé: « La gentillesse de mes enfants m’a beaucoup guéri. »

Elle a décrit tous ses enfants comme « des gens plutôt formidables ».

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();