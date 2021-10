Angelina Jolie souffre d’une erreur de mode flagrante sur le tapis rouge des ‘Eternals’

Angelina Jolie est connue pour dominer le tapis rouge avec ses looks haute couture. Mais, sa dernière apparition sur le tapis rouge comportait une assez grosse erreur en ce qui concerne sa coiffure. Comme l’a noté Page Six, le récent tour de Jolie sur le tapis rouge pour la première de The Eternals l’a vue enfiler des extensions de cheveux pour un look plus long. Cependant, les extensions ne semblaient pas être de la bonne longueur pour ses cheveux, car les fans ont rapidement remarqué le look agité et inégal qu’elle arborait.

Jolie a assisté à la première de The Eternals au Festival du film de Rome dimanche. La star, qui était présente aux côtés de deux de ses filles, Shiloh et Zahara, portait une superbe robe Versace pour l’événement. Cependant, les fans étaient beaucoup plus préoccupés par sa coiffure. Jolie, qui portait ses cheveux longs pour l’apparence, a incorporé des extensions pour se donner un look plus complet. Cependant, les extensions ne semblaient pas être placées correctement ou n’étaient pas de la bonne longueur, car les fans pouvaient clairement voir où elles avaient été ajoutées à sa crinière. Le look de l’acteur a depuis fait sensation sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandant ce qui n’a pas fonctionné avec le processus de style.

Angelina Jolie est spectaculaire comme toujours – dans @Versace pour le lancement de #Eternals. Alors pourquoi les mauvaises extensions de cheveux ? pic.twitter.com/oXuTA1xsoT – Lisa Tant (@LisaTant) 25 octobre 2021

Priscilla Valles, qui est une experte en extensions de cheveux de célébrités et a travaillé avec des stars telles que Hailey Baldwin et Megan Fox, a expliqué à Page Six ce qui aurait pu se passer. Selon l’expert, l’erreur de mode de Jolie est due à un placement et à une densité d’extension inappropriée. Valles a expliqué: « Ce qui n’a pas fonctionné avec ce look, c’est qu’il n’y a pas assez d’extensions et qu’elles ne sont pas en haut. »

Elle a ajouté que la bonne façon d’installer des extensions de cheveux comprend « la première mise [extensions] dessus, puis les construire et s’assurer qu’il y en a assez pour que vous ne voyiez pas de ligne de démarcation, ce que vous voyez clair comme le jour avec Angelina. » Valles a poursuivi en disant que s’il y avait des problèmes avec la longueur de les extensions, on peut également faire bon usage d’une coupe rapide, ce qui aidera à faire en sorte que les extensions se fondent plus harmonieusement dans les cheveux naturels. pour casser cette ligne – ou maintenir les cheveux en place pour faire quelques couches pour se débarrasser de l’extrémité émoussée. Plus les pointes sont fines, mieux les cheveux se mélangent. »