Angelina Jolie, surprise en train d’entrer dans la maison de son ex (avec une bouteille de vin)

L’ex-femme également de Brad Pitt (2014-2019), est partie trois heures plus tard, à 22h30 ce vendredi, heure locale, de l’appartement de Lee Miller, avec qui elle s’est mariée entre 1996 et 1999, précise le journal. Le New York Post.

Le journal accompagne l’article de photos de l’actrice primée, 46 ans, entrant et sortant du bâtiment, et note en outre que Jolie est à New York pour une célébration tardive de son anniversaire le 4 juin.

Le journal indique également que le lendemain matin de la visite, l’acteur britannique de 48 ans est allé courir sous la pluie dans son quartier.

Lee Miller et Angelina Jolie

Jolie et Lee Miller ont joué dans le film “Hackers” en 1995, après quoi ils se sont mariés, alors qu’elle avait 20 ans.

Le journal new-yorkais rappelle que le mariage n’a pas duré longtemps et que le couple s’est séparé en septembre 1997, après que leurs emplois du temps chargés à Hollywood les ont forcés à vivre avec un océan entre eux et ils ont officiellement demandé le divorce début 1999.