Angelina Jolie Thriller est le piratage de B-Movie ⋆ 10z viral

Le thriller d’Angelina Jolie de Taylor Sheridan, Ceux qui me souhaitent mort, brûle à travers tous les clichés du film B.

Dans son scénario nominé aux Oscars pour Hell or High Water (2016), Taylor Sheridan a montré une capacité prometteuse à fusionner un thriller d’action intelligent et un film à message. La photo était une histoire de braqueurs de banque n’ayant d’autre choix que de prendre les choses en main à cause de la crise bancaire de 2008. (Hé, qui est le vrai voleur?) C’était une idée ringarde, mais développée avec style, et le dialogue du film était particulièrement percutant.

Maintenant scénariste-réalisateur, Sheridan a fait un énorme pas en arrière dans le domaine du piratage des films B. Son nouveau, une sortie théâtrale et HBO Max, s’appelle Ceux qui me souhaitent mort, un titre trop difficile pour être passionnant qui présage de la stupidité à suivre. Vous optez pour un titre comme celui-là lorsque votre ambition est de capter l’attention de quelqu’un qui fouille dans la poubelle de DVD génériques à 5 $ chez Walmart.

Basé sur un roman de Michael Koryta et adapté pour l’écran par lui, Charles Leavitt et Sheridan, le film vise l’air de Jerry Bruckheimer de surenchère macho, mais n’offre rien de la finesse que Bruckheimer apporte toujours à la fête. Quiconque pense qu’un blockbuster Bruckheimer est facile à réaliser devrait consulter ce film pour une preuve irréfutable du contraire.

Angelina Jolie joue Hannah, une cavalière de fumée du Montana robuste mais tendre avec un passé tragique. Y a-t-il beaucoup de femmes de 45 ans qui parachutent au milieu des incendies? Hausser les épaules. Jolie a attaqué des tombes; Je suppose qu’elle peut supporter la chaleur. Hannah est un chat d’enfer bourré de whisky, qui parle durement, d’une fille de gars entourée de mecs fanfarons et musclés qui souhaitent être à moitié aussi durs qu’elle. Mais ils protègent aussi secrètement ses sentiments à propos de son secret coupable, qui s’avère aussi générique et finement développé que toutes les autres idées de ce film.

Dans la lointaine Floride, deux tueurs à gages (Aidan Gillen et Nicholas Hoult) qui sont également des traqueurs experts, des maîtres du déguisement et de brillants hackers informatiques sont sur la piste d’un astucieux «juricomptable» (Jake Weber) dont la technologie s’avère être si piratable que je soupçonne que son mot de passe est «mot de passe». Après le meurtre d’un procureur, Owen, le comptable soupçonne à juste titre qu’il est le prochain sur la liste des victimes, alors il prend son petit garçon Connor (Finn Little) et s’enfuit dans leur voiture, incapable d’aller à la police en raison d’une corruption politique omniprésente. que le script ne se donne jamais la peine d’expliquer. Leur patron est joué par Tyler Perry, dans un camée d’une scène qui est complètement superflu à l’action et en tant que tel est plus ou moins inexplicable, à moins que vous ne supposiez que Perry est un copain de quelqu’un impliqué dans la production et a dit: «J’ai eu du temps libre. Pouvez-vous écrire une partie pour moi? »

En se basant uniquement sur une supposition sauvage, les tueurs découvrent instantanément que le comptable et son fils se sont rendus au Montana pour rencontrer un parent, un shérif rusé (Jon Bernthal) qui dirige un camp de survie avec sa femme tout aussi ingénieuse (Medina Senghore ), qui est fortement enceinte. (Meilleure réplique involontairement drôle dans le film: l’un des tueurs demande: «Vous êtes enceinte?» Euh, non, elle aime juste porter un ballon de basket sous son t-shirt.) Quand le fils du comptable doit traverser les bois avec le tueurs sur sa piste, il rencontre Hannah, qui, par pure coïncidence, se trouve également être l’ex-petite amie du shérif.

Pour dissimuler un manque total d’intrigue ou de personnages intéressants, Sheridan s’attaque aux dialogues de durs à cuire, aux fusillades sanglantes, aux évasions effrayantes et, quand tout le reste échoue, à des flammes massives. Afin de détourner l’attention de leurs actions, les tueurs déclenchent avec désinvolture un gigantesque incendie de forêt. Sheridan espère manifestement créer son propre détournement, distrayant le public du tas de clichés proposés avec de nombreuses images de forêts en feu et ce que les cascadeurs appellent des «gags de feu», le genre de spectacle bon marché qui était déjà périmé par le milieu de l’administration Reagan. À mi-chemin du film, lorsque l’enfant marqué par l’émotion révèle à son protecteur marqué par l’émotion que sa mère est décédée d’un cancer, ce qui la présente comme sa mère de remplacement, le scénario crie pratiquement: «Nous sommes désespérés de vous faire ressentir quelque chose, et ça est le mieux que nous puissions faire. Ce que je ressentais sans interruption, c’était l’ennui.

Hannah, découvrant son côté nourricier, entraîne le garçon dans les tactiques de survie et offre utilement des conseils sur la façon d’éviter les incendies de forêt en se plongeant sous l’eau – une bonne stratégie, en supposant que vous puissiez retenir votre souffle jusqu’à ce que l’incendie s’éteigne. En les poursuivant à travers les flammes, les tueur à gages qui étaient si hyper-compétents au début du film deviennent de plus en plus sujets aux erreurs sans raison particulière, sauf que rendre les gars intelligents stupides est le moyen le plus simple de conclure les choses. Comme il l’a prouvé sur tout, de The Wire à Game of Thrones, Gillen est un méchant exceptionnellement méprisable. Mais j’avais perdu tout respect pour sa méchanceté à la fin de ce film. Vraiment, les méchants, lorsque vous êtes sur le point d’envoyer quelqu’un mais que vous parvenez à être distrait et à vous faire bander la tête parce que quelqu’un derrière vous dit: “Hé!” vous devriez être obligé de suivre un cours de rattrapage sur la méchanceté.