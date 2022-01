Angelina Mayton a brûlé les organes génitaux d’une fille avec de l’eau bouillante: flics

Les autorités de Floride ont accusé une femme de 23 ans d’avoir intentionnellement brûlé une petite fille en versant de l’eau bouillante sur ses organes génitaux, ses fesses et son dos en guise de punition, laissant probablement l’enfant défiguré de façon permanente. Angelina Mayton a été arrêté cette semaine et inculpé d’un chef de maltraitance aggravée d’enfant causant de graves blessures corporelles, a rapporté WKMG-TV, affilié à Orlando CBS.

Selon un affidavit de police obtenu par la station, Mayton a amené la petite fille à l’hôpital de Palm Bay le 27 décembre vers 10 h 36 avec des brûlures au troisième degré sous la taille. Lorsque les médecins ont demandé ce qui était arrivé à l’enfant, Mayton aurait déclaré qu’elle avait mis la fille dans la baignoire et avait brièvement quitté la salle de bain parce que l’un de ses deux autres enfants s’était mis à crier et à pleurer. Elle aurait dit que la fille avait dû accidentellement ouvrir l’eau chaude alors qu’elle n’était pas dans la pièce, affirmant que lorsqu’elle était revenue, la fille s’était sortie de la baignoire et était par terre en train de pleurer et de dire que l’eau était trop chaude.

La jeune fille a rapidement été transférée à l’hôpital Arnold Palmer d’Orlando, qui dispose d’une unité de soins pédiatriques pour brûlés et d’un centre de réadaptation.

Les médecins qui ont soigné la victime auraient déclaré aux enquêteurs qu’en plus des brûlures, la jeune fille avait également subi plusieurs autres blessures indiquant des abus. La jeune fille aurait eu de nombreuses ecchymoses et égratignures ainsi qu’un poignet cassé qui n’a pas été traité et qui semblait avoir été fracturé environ deux semaines plus tôt.

Le médecin aurait également expliqué que le schéma précis des brûlures subies par la victime semblait contredire l’histoire de Mayton selon laquelle la fille était dans la baignoire et avait accidentellement allumé l’eau chaude, affirmant aux enquêteurs que ses blessures semblaient toutes avoir été infligées intentionnellement.

Le médecin a déclaré aux enquêteurs que les brûlures de la victime « étaient unifiées comme si son dos, ses fesses et ses parties intimes avaient été plongés dans l’eau », a rapporté WKMG.

« Le médecin a également noté, selon les détectives, qu’il n’y avait pas de brûlures sur les pieds ou les bras de la fillette, ce qui signifie qu’ils n’étaient pas immergés dans l’eau et qu’il n’y avait pas de traces d’éclaboussures, ce qui aurait indiqué que l’enfant avait été dans le baignoire et a essayé de s’échapper lorsque l’eau est devenue trop chaude, comme Mayton l’avait suggéré », indique le rapport.

Selon un rapport de Florida Today, un enquêteur du Département des services à l’enfance et à la famille (DCFS) s’est entretenu avec des experts médicaux et a déterminé que l’eau utilisée pour brûler l’enfant était « d’au moins 150 degrés ».

Bien que l’âge de la victime et sa relation avec Mayton n’aient pas été divulgués, l’enquêteur du DCFS aurait également découvert que la petite fille n’était « pas assez grande pour sortir de l’eau », comme l’a décrit Mayton.

Lors d’un entretien avec les enquêteurs, les deux jeunes fils de Mayton auraient tous deux déclaré que le matin, la petite fille avait subi les brûlures qu’elle avait déféquées sur le tapis du salon et avait été punie par Mayton. Les enquêteurs ont par la suite supposé que Mayton avait intentionnellement versé de l’eau chaude sur la fille en guise de « punition malveillante » pour la défécation.

Mayton a été incarcéré à la prison du comté de Brevard jeudi et libéré vendredi après avoir déposé une caution de 35 000 $.

[image via Brevard County Sheriff’s Office]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]