Angelique Boyer et Sebastián Rulli 7 ans en amoureux des photos !

Angélique Boyer et Sébastien Rulli Ils sont réapparus sur les réseaux sociaux au beau milieu du grand moment qu’ils ont vécu, ils ont donc décidé de le partager avec leurs followers respectifs. Sept ans, c’est facile ! C’est ainsi que l’un des couples les plus forts de la série célèbre un autre anniversaire.

Pendant sept ans, Angélique Boyer et Sebastián Rulli, sont restés ensemble et apparemment l’amour continue de battre son plein selon ce qu’ils ont montré dans une série de photographies sur Instagram, le 23 septembre.

Le premier message est venu du “actrice de télévision“, qui a été inspiré par un message d’amour à son partenaire, même s’il faut dire que les mots et les expressions d’amour de la part des deux ne manquaient pas, de sorte qu’à un moment donné les messages des deux ont été inondés de messages et de réactions divers .

Ceci, dans la première partie du message du originaire de Saint-Claude, France, qui a réitéré son amour pour le feuilleton coup de cœur : “Vida de mi amor”.

De plus, Angélique Boyer s’est souvenue d’une date qui fait référence au moment où elle a accepté l’Argentine dans sa vie, avec qui elle a commencé sa romance après avoir joué dans “Ce que la vie m’a volé“.

Aussi, depuis la plage, à bord d’un bateau et avec la belle mer en arrière-plan, les corps sculpturaux du couple acteurs à l’écran et dans la vraie vie, ils apparaissent dans un instantané du compte de Sebastián Rulli, qui a également dédié un message à Angélique Monique Paulette Boyer Rousseau.

WOOOOW !!! AUJOURD’HUI NOUS TERMINONS 7 ANS “Life of My Love” !! Rien n’est plus beau que d’avoir un objectif commun et d’aller de pair. Pour bien d’autres cycles comme celui-ci, je t’aime !! @angeliqueboyer #amour #anniversaire # 7 ans #turutaesmiruta #avivirconamor