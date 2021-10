Angélique Boyer signe un nouveau contrat exclusif avec Televisa

Angelique Boyer signe un nouveau contrat exclusif avec Televisa | Instagram

Après avoir passé plus de 17 ans à la télévision de Télévision, Il a été annoncé que la belle actrice Angélique Boyer a de nouveau signé un contrat exclusif, bien que beaucoup pensaient que ce serait avec la compétition.

Il a été diffusé sur Internet que la protagoniste bien-aimée de la telenovela Angelique Boyer, qui a fait ses débuts sur Televisa en 2004, aurait signé un contrat avec exclusivité.

Il convient de noter que le actrice Mexicaine d’origine française a participé à d’importants mélodrames de la chaîne de télévision San Ángel tels que Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana, entre autres, avait annoncé l’année dernière qu’elle ferait une pause après Empire of Mensonges, cependant, cela ne s’est pas produit.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Angélique joue actuellement dans Overcome the Past, qui a eu un succès retentissant et un projet auquel participe également son partenaire, l’Argentin Sebastián Rulli.

Maintenant, il a été annoncé que l’artiste aurait signé un nouveau contrat exclusif, que beaucoup pensaient être en dehors de Televisa et c’est ainsi qu’il a été dit qu’il serait sur TV Azteca maintenant que les projets de fiction ont repris.

Tel que rapporté par le youtuber Dael Quiroz d’Arguende TV, Angélique vient de recevoir l’excellente nouvelle que Televisa a renouvelé son contrat en raison de l’incroyable cote que Vencer a eu dans le passé et de sa popularité dans les studios de discussion.

Celle qui est heureuse et qui n’est pas réchauffée par le soleil est la star de Televisa Angélique Boyer, car non seulement elle a réussi le renouvellement de son contrat d’exclusivité millionnaire, l’un des rares qui restent sur la chaîne. Non seulement le renouvellement, mais l’augmentation », a-t-il mentionné.

De plus, il a été annoncé qu’après le succès de « Overcome the Past » et les résultats des groupes de discussion, Angélique est considérée comme la star la plus aimée et avec le plus d’empathie avec le public.

Il convient de mentionner que cette information n’a pas été confirmée par une source officielle ou par l’actrice, elle reste donc jusqu’à présent à titre de spéculation.

En fait, il a été mentionné qu’Angélique est la mieux payée sur Televisa et cela aurait également été confirmé il y a quelques jours dans l’émission d’Adela Micha, La Saga, à laquelle assistait l’animateur de l’émission Hoy Paul Stanley avec Jorge ‘El Burro’ Van Rankin et le producteur Memo del Bosque.

Au cours de l’entretien, ils ont révélé qui sont les célébrités les mieux payées sur Televisa, qui auraient toujours leur contrat d’exclusivité, bien qu’ils aient assuré que même eux n’avaient pas obtenu ce que Galilea Montijo gagnerait.

Je crois que Galilea est la mieux payée de Televisa », a déclaré Adela, à laquelle « El Burro » a ajouté : « Esque Gali est le net, en tant qu’hôte, elle est extraordinaire », brisant les spéculations sur une rivalité entre eux.