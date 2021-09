Angélique Kidjo et plus nommés parmi les 100 personnes les plus influentes du TIME

Angélique Kidjo, Billie Eilish, Swizz Beatz et Timbaland, et d’autres ont été nommés sur la « 100 liste des personnes les plus influentes » de TIME.

Alicia Keys, dans son introduction de Kidjo à la liste, a déclaré: «La grâce qu’elle dégage envers ses collègues créateurs et envers l’humanité est le reflet de son dynamisme, de sa gentillesse et de sa générosité. Angélique est aussi réelle qu’elles viennent.

Megan Thee Stallion a été chargée d’écrire l’introduction de Pioneer Billie Eilish. Elle a écrit : « Billie Eilish est une âme unique, avec une voix, un style et une attitude qui lui sont propres. J’ai rencontré Billie pour la première fois aux Grammys cette année. Elle avait déjà atteint la célébrité mondiale, ce qui pourrait donner des airs à certaines personnes, mais pas à Billie. Elle était si réelle et décontractée, même si sa personnalité est si grande. C’est un esprit rare qui parle avec son cœur sans prétention. Je savais que j’avais trouvé une âme sœur cette nuit-là. Celui qui est fort, mais continue d’apprendre et de grandir. Une femme qui se défend et défend les femmes partout dans le monde.

Swizz Beatz et Timbaland ont été honorés pour leur série Verzuz révolutionnaire. Brandy déclare : « Pendant la pandémie, Timbaland et Swizz Beatz ont créé Verzuz, une série en streaming qui a présenté tant d’artistes talentueux. C’est une si belle expérience, et avec des millions de téléspectateurs qui se connectent pour regarder les batailles en direct sur Instagram, il est clair que c’est aussi quelque chose dont les gens avaient vraiment besoin – la série nous a permis de traverser une période difficile. Je remonte à la fois avec Timbaland et Swizz Beatz : en tant que chef hip-hop dans les années 90, le travail de Swizz m’a parlé. Et Timbaland est l’un de mes producteurs préférés de tous les temps. Quand ils m’ont demandé d’aller à Verzuz pour une bataille avec Monica – une artiste incroyable – l’année dernière, j’étais très nerveux parce que je ne voulais pas que ce soit compétitif ; J’aime partager la lumière. Mais ils nous ont assuré que ce serait une expérience fantastique. C’était exactement ça. Je ne voulais pas que la nuit se termine.

Visitez le site Web de TIME pour voir la liste complète.