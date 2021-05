Angélique Kidjo sort ‘Africa, One of a Kind’, annonce un nouvel album

Angélique Kidjo a sorti «Africa, One of a Kind», le premier single de son prochain album, Mother Nature. Le LP sort le 18 juin. Le morceau est une ode exubérante à la fois à ses propres racines et à celles de l’artiste invité vedette, M. Eazi, en plus de l’artiste derrière l’échantillon, Salif Keita. Sur l’album, Angélique s’associe à des artistes innovants de plusieurs genres, dont Burna Boy, Sampa The Great, EARTHGANG, et plus.

«Nous sommes tous Africains et le sang de l’Afrique coule dans notre vie. Cette chanson, que j’ai enregistrée avec l’une des icônes de la nouvelle génération d’artistes africains, est une déclaration d’amour au continent. Nous voulons changer la façon dont il est représenté et montrer sa beauté au monde », explique Kidjo.

Kidjo, quatre fois lauréat du GRAMMY, est du Bénin. Elle dit que l’album a été enflammé après un nouveau besoin accru de se connecter avec la génération d’incroyables jeunes musiciens africains qui font irruption sur la scène internationale. Dame Nature fait face à des problèmes intégraux à la pointe de l’inégalité raciale et de la crise climatique, tout en révélant également le pouvoir de Kidjo de créer une musique centrée sur l’éclat et la joie. Pour le single «Africa, One of a Kind», Kidjo est rejoint par le chanteur / compositeur nigérian Mr Eazi. La chanson suit “Dignité,” qui est sorti en mars et met en vedette Yemi Alade.

Angélique dit: «M. Eazi a commencé cette chanson avec un extrait de« Africa »de Salif Keita, une chanson que je devais interpréter en mars dernier avec Manu Dibango (le musicien camerounais décédé tragiquement de Covid-19). L’événement a été annulé, mais il était censé être une célébration du 60e anniversaire de mon pays et de 16 autres pays accédant à l’indépendance de la France – qui s’est déroulée deux semaines seulement après ma naissance. La question que se pose la chanson est: «Sommes-nous vraiment indépendants?» »

Mère Nature d’Angélique Kidjo sort le 18 juin et est disponible en précommande.

Tracklist de Mère Nature:

01 Angélique Kidjo: «Choisissez l’amour» [ft. Shungudzo]

02 Angélique Kidjo / Yemi Alade: «Dignité»

03 Angélique Kidjo / Mr Eazi / Salif Keita: «L’Afrique, unique en son genre»

04 Angélique Kidjo: «Mère Nature»

05 Angélique Kidjo / Burna Boy: «Do Yourself»

06 Angélique Kidjo: «Meant for Me» [ft. Shungudzo]

07 Angélique Kidjo / Zeynab / Lionel Loueke: «Omon Oba»

08 Angélique Kidjo / Sampa la Grande: «Libre & Égal»

09 Angélique Kidjo: «Fired Up» [ft. Blue-Lab Beats and Ghetto Boy]

10 Angélique Kidjo / EarthGang: «Take It or Leave It»

11 Angélique Kidjo / -M-: «Mycélium»

12 Angélique Kidjo: «Une Afrique (Indépendance Cha-Cha)»

13 Angélique Kidjo: «Flying High»