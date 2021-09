AngelList va déployer “plusieurs fonctionnalités crypto-first”, en commençant par les fonds compatibles USDC

Pièce en USD (USDC)

AngelList déploiera “plusieurs fonctionnalités crypto-first” sur la plate-forme, en commençant par les fonds compatibles USDC

AnTy29 septembre 2021

Cette semaine, AngelList a présenté les fonds compatibles USDC.

Le site Web pour les startups, les investisseurs providentiels et les demandeurs d’emploi permettra désormais aux investisseurs d’investir dans n’importe quel syndicat ou fonds compatible USDC via le stablecoin USDC.

Le processus d’investissement via l’USDC est assez simple car dans le flux de clôture, il y aura juste une option différente ; plutôt que ACH ou fil, il y aura USDC. L’investisseur n’a qu’à cliquer sur l’option USDC, scanner le code QR ou copier l’adresse Ether pour envoyer l’actif crypto depuis son portefeuille.

L’USDC, cependant, n’est que le début, comme l’ont partagé le PDG Avlok Kohli et le co-fondateur Naval Ravikant dans une conférence AngelList Confidential 2021 mercredi.

“Ce n’est que le début de plusieurs fonctionnalités crypto-first que nous allons déployer sur AngelList.”

L’USDC est le deuxième plus grand stablecoin en croissance rapide avec une capitalisation boursière de 31,2 milliards de dollars, qui a capturé 24,6% de la part de marché des stablecoins, contre 4,34% il y a un an.

“Je suis très heureux de collaborer avec AngelList sur l’une des méthodes de financement de démarrage et, éventuellement, de trésorerie, à la croissance la plus rapide”, a déclaré Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, qui a formé un consortium appelé Center avec Coinbase pour lancer le stablecoin USDC.

Le même jour, la société a également lancé une nouvelle suite de produits appelée AngelList Stack qui aidera les fondateurs à démarrer, exploiter et conserver la propriété de leurs entreprises. Le nouveau logiciel couvrira l’incorporation de bout en bout, les services bancaires aux entreprises, les subventions en capital pour les conseillers et la gestion des tables de capitalisation.

