Angelo Stiller dit qu’il quitte le Bayern Munich pour tenter sa chance au football en équipe première avec Hoffenheim

Dans une récente interview avec Sport Bild, le milieu de terrain du Bayern Munich, Angelo Stiller, a expliqué ouvertement pourquoi il avait finalement besoin de son prochain déménagement à Hoffenheim pour percer dans le football en équipe première.

«Les professionnels sont tous sur les titres – et autant que possible. L’équipe est difficile : (Joshua) Kimmich, (Leon) Goretzka et (Corentin) Tolisso sont à ma place et ce sont de grands joueurs », a déclaré Stiller. «En tant que jeune joueur, il est extrêmement difficile pour vous d’avoir une chance. Mais je ne me considère pas comme un échec : j’ai pu me faire remarquer au Bayern et maintenant j’ai la chance de faire mes preuves à Hoffenheim.

La situation de Stiller n’est pas sans rappeler celle de beaucoup d’autres qui ont dû quitter le Bayern Munich pour s’établir pleinement en tant que professionnels.

« Le niveau des professionnels est tout simplement extrêmement élevé, tout comme la pression. Souvent, vous n’avez que quelques chances, quelques minutes. Et puis vous devez les utiliser – comme Jamal Musiala l’a fait la saison dernière », a déclaré Stiller.

Quant à ce qu’il pense que les jeunes joueurs doivent faire pour réussir au Bayern Munich, Still a fait de son mieux pour donner quelques conseils.

« Il ne faut pas être timide, il faut tenter sa chance ! Il ne sert à rien d’abandonner ou d’avoir les yeux écarquillés. Il faut être performant dès le premier entraînement et montrer : « J’ose faire quelque chose » », a déclaré Stiller.

Pour un jeune talentueux et affamé comme Stiller – qui faisait également partie du club depuis 11 ans incroyables – il n’y a aucun regret d’avoir dû déménager à Hoffenheim.

« Hansi Flick m’a donné la chance de récolter mes premières minutes avec les pros, pour faire mes débuts en Ligue des champions. Je lui suis très reconnaissant et je lui ai beaucoup appris au cours du processus d’entraînement », a déclaré Stiller. “En fin de compte, je n’ai pas pu battre le package global de Hoffenheim.”

La décision de Stiller n’a pas été bien accueillie par beaucoup à Säbener Straße – y compris Uli Hoeneß, qui était irrité de voir Stiller quitter la Bavière.

“J’en ai entendu parler, oui… Je ne sais pas si c’est vrai, cependant”, a déclaré Stiller en riant.