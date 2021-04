Anges gardiens ⋆ 10z viral

C’est toujours mélangé quand les drames de flics incluent une victime transgenre.

D’une part, il y a un taux de meurtre plus élevé pour les personnes transgenres, en particulier les femmes trans de couleur. D’autre part, le public peut avoir l’idée que les personnes trans ne sont que des victimes, perpétuant des stéréotypes néfastes.

Blue Bloods Saison 11 Episode 11 a fait un bon travail en présentant ces problèmes à un public plus conservateur, bien qu’il soit également tombé dans le piège de suggérer que les personnes trans sont toutes isolées et seules.

L’une des choses que j’aimais le plus dans ce scénario était que Baez était honnête à propos de son inconfort, mais ne voulait pas que cela interfère avec elle dans son travail.

Baez: Je ne juge pas ou quoi que ce soit, mais je n’ai jamais été dans le coin et je ne comprends tout simplement pas ce truc transgenre.

Danny: Tu n’as pas encore besoin de l’avoir. Tout ce que nous avons à obtenir, c’est notre meurtrier.

Sa conversation avec Danny à ce sujet était importante. Parfois, les gens ont tendance à diviser le monde en personnes qui acceptent à 100% et en personnes confortables et mauvaises, mais c’est plus nuancé que cela.

La confession de Baez selon laquelle elle ne jugeait personne, mais se sentait mal à l’aise parce qu’elle ne l’avait pas tout à fait compris, a envoyé aux téléspectateurs le message qu’il est normal de ne pas comprendre pleinement tant que vous traitez tout le monde avec dignité et respect.

J’ai souvent des conversations avec des gens qui ressentent la même chose que Baez, et je ne pense pas que qualifier ces personnes de transphobes et les radier aide à quoi que ce soit. Ouvrir un dialogue avec de telles personnes les aide parfois à l’obtenir, ou du moins à se sentir plus à l’aise.

Et dans tous les cas, encore une fois, nous ne demandons pas à tout le monde de comprendre, mais seulement d’être traité comme humain, que vous compreniez ou non. Je félicite donc Blue Bloods d’avoir partagé ce message.

Danny était un peu plus avancé dans sa compréhension que Baez, mais il a aussi du travail à faire.

Ashley: La plupart des flics ne se soucient pas du meurtre de femmes transgenres.

Danny: Eh bien, je peux vous rassurer que ce flic le fait. Nous traitons ce cas comme n’importe quel autre cas.

Ashley: C’est le problème. Cela ne ressemble à aucun autre cas. C’est un crime haineux.

J’étais heureux qu’Ashley l’ait appelé sur la façon dont les flics ont historiquement traité les cas impliquant des personnes transgenres, en particulier en soulignant que les flics haineux ne sont pas directement comparables à savoir qu’il y a des gens qui vous détestent pour un aspect de vous-même qui n’est pas sous votre contrôle.

Je ne pense pas que Danny signifiait aucun mal avec son commentaire – en fait, je pense qu’il essayait de faire preuve d’empathie de la seule façon à laquelle il pouvait penser – mais il avait encore besoin d’une éducation sur ce point, et j’étais heureux qu’Ashley l’ait donné.

Cependant, il y avait deux domaines où je pense que Blue Bloods aurait pu faire un meilleur travail.

Personne n’a corrigé Peter quand il a dit que les personnes transgenres n’ont ni amis ni famille, donc c’est toujours une impasse quand elles sont tuées.

Peter était censé être un fanatique, mais cette déclaration peut sembler raisonnable pour les gens qui ne savent pas mieux, ce qui peut être nuisible.

Certaines personnes transgenres sont en effet isolées et seules. Certains parents expulsent leurs enfants trans de la maison parce qu’ils sont trans, et certaines personnes trans vivent dans la rue.

Mais ce n’est pas tout le monde, pas de loin.

Nous sommes nombreux à vivre et à entretenir des relations authentiques avec nos familles. Je travaille chaque jour avec des parents qui veulent apprendre à mieux soutenir leurs enfants transgenres, et il y en a beaucoup plus que ceux qui renient leurs enfants parce qu’ils sont transgenres.

Mais si vous regardez les drames policiers à la télévision – pas seulement Blue Bloods, mais aussi de nombreuses autres émissions – vous pourriez penser que toutes les personnes transgenres sont coupées de leur famille et seules.

Ce mythe nuisible fait que les gens croient que les personnes transgenres sont des «monstres» qu’aucune personne normale ne veut et peuvent amener les personnes transgenres à se sentir plus seules même si leur famille les soutiendrait si elles leur en donnaient une chance.

Et avec 41% des enfants transgenres qui tentent de se suicider avant leur dix-huitième anniversaire, la dernière chose dont nous avons besoin est de renforcer les stéréotypes selon lesquels transgenre est synonyme de mal-aimé ou même pas aimable.

Blue Bloods aurait également pu s’attaquer à ce stéréotype en demandant à quelqu’un de s’opposer à l’affirmation de Peter. Si rien d’autre, Sean connaît probablement des enfants transgenres à l’école et aurait pu faire un commentaire à la table du dîner à ce sujet pour contrer ce stéréotype.

L’autre chose était que Baez n’a pas eu beaucoup d’occasions de grandir tout au long de l’heure.

À la fin, elle réconfortait Ashley après que le méchant l’a presque tuée. Mais elle n’a pas vraiment appris grand-chose sur les personnes transgenres ou sur la façon de les aider plus efficacement.

Danny a fait la plupart de cela tandis que Baez et Ashley ont eu plusieurs rencontres inconfortables, puis Baez était là à la fin.

L’implication était que voir ce gars traiter Ashley de monstre et essayer de la tuer a fait comprendre à Baez ce à quoi Ashley était confronté et avoir plus d’empathie pour elle. Mais je ne pensais pas que c’était suffisant.

Je préfère de loin que les statistiques sur les taux de meurtres trans soient équilibrées avec Ahsley et Baez ayant des interactions autres qu’Ashley accusant Baez de vouloir qu’elle disparaisse.

Quelque chose d’aussi simple qu’Ashley expliquant comment elle voulait honorer la mémoire de Kayla en trouvant le tueur et en expliquant comment elle avait espéré être la grande sœur de Kayla qu’elle n’aurait jamais eue elle-même l’aurait aidée à l’humaniser et à donner à Baez plus d’opportunités de le faire. gagner en compréhension.

Le désir d’Ashley d’aller sous couverture m’a fait me demander s’il y avait des personnes ouvertement transgenres servant dans le NYPD ou dans d’autres forces de police.

Ashley avait raison de dire qu’un flic cisgenre pourrait se donner, surtout compte tenu du peu de connaissances de Danny et Baez sur les personnes transgenres. Pourtant, un flic transgenre serait un meilleur choix qu’un civil sans formation.

Bien sûr, il se passait bien d’autres choses en plus de cette affaire.

Frank: Nous vous avions sous des lumières assez chaudes avant que je vous amène ici. Je ne peux donc pas imaginer que nous ayons manqué quoi que ce soit.

Garrett: Mais les lumières sont différentes maintenant.

Frank: Une chose est la même: je te soutiens.

Le scénario de Gormley était le plus intéressant.

J’adore quand Frank a le dos de ses flics, quelles que soient les conséquences, et cela n’a pas fait exception.

L’idée de renvoyer Gormley pour des choses qui se sont produites il y a 25 ans et qui ont déjà fait l’objet d’une enquête approfondie semblait ridicule, d’autant plus que Gormley est maintenant dans une position administrative.

Je suis heureux que Frank ait résisté au maire – et à Gormley lui-même, qui insistait pour céder.

Les efforts de réforme de la police, ou de toute autre réforme, vont trop loin lorsqu’ils essaient de juger hors de leur contexte des événements qui se sont produits il y a des années, et c’est un excellent exemple de cela.

Quand Gormley a dit à quel point c’était difficile pour sa femme, je me suis demandé ce qui était arrivé avec ses problèmes psychologiques.

Il a pris quelques semaines de congé, soi-disant, mais est réapparu dans l’épisode suivant, et sa dépression n’a plus jamais été mentionnée.

Cela aurait été le moment idéal pour revenir sur cela et aurait été plus réaliste car les problèmes de santé mentale ne disparaissent pas en un jour et ont tendance à éclater lorsque quelqu’un subit le type de stress que Gormley subit dans cette histoire.

Quant au dilemme d’Erin, Crawford pourrait-il être plus ennuyeux?

Elle semble être un animal complètement politique. Soi-disant, elle a une moralité et des normes élevées, mais sa règle semble être que le bureau du procureur adopte toutes les valeurs que souhaite le gouverneur.

Et il semble qu’Erin doive toujours sortir le bureau du procureur de la voie d’autodestruction, seulement pour que Crawford se plaigne d’être miné.

Peut-être que si elle prenait des décisions sur une base rationnelle, cela aiderait Erin à ne pas avoir besoin d’aller ailleurs pour obtenir justice pour qui que ce soit.

Enfin, l’histoire de Jamie était toute sorte de bizarre.

Je ne comprenais pas pourquoi les flics avaient constamment besoin d’interagir avec Tommy, ni pourquoi il avait obtenu ses bonbons en frappant des flics alors qu’ils ne regardaient pas.

La vengeance de Jamie était drôle, cependant. Je savais qu’il n’allait pas vraiment battre Tommy lui-même alors qu’il semblait avoir du mal à gravir cette colline enneigée.

A votre tour, fanatiques de Blue Bloods!

Frappe le grand bleu MONTRER LES COMMENTAIRES bouton et laissez-nous savoir!

Vous voulez d’abord vous rafraîchir la mémoire? Regardez Blue Bloods en ligne ici même sur TV Fanatic.

Blue Bloods est diffusé sur CBS les vendredis à 22 h HNE / PST.

Modifier Supprimer

Jack Ori est un écrivain senior pour TV Fanatic. Son premier roman pour jeunes adultes, Reinventing Hannah, est disponible sur Amazon. Suivez-le sur Twitter.