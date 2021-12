Anghami et Sony Music lancent le « Boutique Record Label » Vibe Music Arabia

Sony Music Entertainment (SME) et le service de streaming basé à Abou Dhabi, Anghami, se sont officiellement associés pour lancer Vibe Music Arabia, une « maison de disques boutique » conçue « pour soutenir la communauté des artistes arabes indépendants ».

Sony Music Middle East et Anghami, qui ont annoncé en mars leur intention de s’inscrire au NASDAQ, ont révélé le déploiement de Vibe Music Arabia lors de la récente XP Music Conference en Arabie saoudite. Comme le suggèrent le nom du nouveau label et le lieu de l’annonce, Vibe Music Arabia travaillera spécifiquement pour aider les créateurs indépendants « du Royaume d’Arabie saoudite », en plus du « GCC plus large [Gulf Cooperation Council] et Levant », selon un article de blog sur le site Web d’Anghami.

Gardant ce dernier point à l’esprit, la même source relaie que « la maison de disques entièrement indépendante » fonctionnera « avec la musique originale en son cœur » tout en poursuivant un objectif plus large de « présenter la richesse de la musique arabe à un public mondial ».

Rami Zeidan, ancien responsable de la vidéo et de la création chez TikTok, a signé pour diriger Vibe Music Arabia en tant que directeur général ; le professionnel dans un communiqué a souligné que Vibe cherchera à « apprendre et aider les jeunes talents à grandir ».

De même, le cofondateur et PDG d’Anghami, Eddy Maroun – dont la société a lancé en août « Anghami Labs » – a déclaré en partie : « C’est le moment idéal pour Vibe Music Arabia. L’équipe est jeune et passionnée, avec une richesse d’expérience et de créativité qui libérera le potentiel du Moyen-Orient, enrichira la scène musicale indépendante et, surtout, créera des morceaux originaux pour le monde entier.

En ce qui concerne le rôle de Sony Music dans l’entreprise, le message note que Vibe Music Arabia « combine les connaissances locales uniques d’Anghami, ses données riches et ses réseaux avec la portée et l’expertise mondiales de Sony Music Entertainment ». Dans une déclaration personnelle, Shridhar Subramaniam, directeur de la PME, a réitéré que le label « contribuera à favoriser des partenariats à long terme et à assurer un succès mondial à la prochaine génération d’artistes arabes talentueux… dans l’une des régions à la croissance la plus rapide ».

Sur ce front, les autres labels Big Three ont également décidé de renforcer leur présence sur le marché dans la région à croissance rapide cette année.

Avril a apporté avec lui le lancement de Universal Arabic Music, par exemple, avec le directeur de The Weeknd (et directeur international des partenariats d’Anghami) Wassim « Sal » Slaiby en tant que PDG. Et en février, Warner Music Group a confirmé sa participation de 200 millions de dollars dans Rotana Music du milliardaire saoudien Al-Waleed bin Talal.

Pendant ce temps, le gouvernement saoudien a clairement indiqué son intention de développer un espace élargi de divertissement en direct. Bien avant d’accueillir la XP Music Conference susmentionnée ainsi que les concerts de Justin Bieber, David Guetta et Jason Derulo, la nation de près de 35 millions d’habitants a acheté pour 500 millions de dollars d’actions Live Nation (NYSE : LYV).

En tenant compte du record de 127,75 $ par action que l’action Live Nation a touché plus tôt en 2021, cet investissement initial (qui est arrivé vers le début de la pandémie) vaudrait environ 1,58 milliard de dollars. Mais même à la valeur actuelle de LYV de 100,77 $ – une baisse de plus de cinq pour cent par rapport à la clôture d’hier au milieu de la mise en œuvre de nouvelles restrictions COVID – l’intérêt de Live Nation du pays du Moyen-Orient vaut au nord de 1,24 milliard de dollars.