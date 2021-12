Angie Kukawski, directrice commerciale de CA Celebrity, identifiée comme un corps retrouvé dans le coffre d’un véhicule LA « Homicide »

LOS ANGELES, CA. (LE DÉCOMPTE) – Angela « Angie » Kukawski, un chef d’entreprise basé à Los Angeles qui a travaillé chez Boulevard Management à Woodland Hills, en Californie, où des clients de premier plan tels que, Nicki Minaj et le Les Kardashian, est décédé dans un homicide apparent. Elle avait 55 ans.

Selon Variety, la cause du décès de Kukawski semble être un homicide, selon des sources qui évoquent un incident survenu le 22 décembre à Van Nuys et à Simi Valley, en Californie.

Selon un rapport local, une femme dans la cinquantaine a été découverte décédée dans le coffre d’une voiture garée à Simi Valley, juste au nord de Los Angeles.

Des sources confirment que Kukawski était la femme. Le département de police de Simi Valley et le LAPD ont procédé à l’arrestation du suspect présumé du meurtre, qui semble avoir transporté le corps de Van Nuys au domicile d’un parent à Simi Valley, aux petites heures du matin du 23 décembre.

L’homme blanc de 49 ans est détenu sous caution de 2 millions de dollars, selon un dossier d’admission de détenu du comté de LA.

On ne sait pas grand-chose d’autre actuellement sur les circonstances du crime.

Faits en bref : le comté de Los Angeles, officiellement le comté de Los Angeles, est le comté le plus peuplé des États-Unis et de l’État américain de Californie, avec plus de dix millions d’habitants en 2018. C’est le plus grand non-étatique. entité gouvernementale de niveau aux États-Unis – Wikipédia.

