Anglais David Horsey impressionne au début de Saudi International

02/04/2021 à 18:11 CET

Sport.es

L’anglais David Horsey, avec une carte impressionnante avec 61 coups (neuf sous la normale), a été positionné comme le premier leader de l’International saoudien, qui est joué dans le club Royal Greens de la Cité économique du roi Abdallah d’Arabie saoudite, valable pour l’European Tour, dans une première journée au cours de laquelle les joueurs qui ont commencé le matin ont bénéficié, puisque le vent a largement conditionné ceux qui l’ont fait plus tard.

Le tournoi saoudien, qui distribue 3,5 millions d’euros de prix, voit une grande partie des meilleurs joueurs du circuit mondial en lice; surtout les meilleurs joueurs du circuit américain. Pas pour rien, à titre d’exemple, entre eux il y a l’actuel numéro un mondial, l’Américain Dustin Johnson, vainqueur dans ce domaine en 2019, ou son compatriote Patrick Reed, qui a remporté le week-end dernier le Farmers Insurance Open.

Et en ce premier jour, sur un parcours court (par 70), les joueurs du premier tour en ont sans doute profité, car ils ont trouvé de meilleures conditions météorologiques, avec pratiquement pas de vent.

Neuf birdies pour Horsey

Ils ne l’ont pas gaspillé, en particulier, Horsey et l’Ecossais Stephen Gallacher; le premier avec un parcours de 61 coups (9 birdies, sept d’entre eux dans la seconde moitié), le second avec un 62 (-8, avec dix birdies et deux bogeys) qui est le plus bas tour de sa carrière professionnelle.

Horsey, 35 ans, avec quatre tournois European Tour à son actif, qui n’a pas gagné depuis 2015, même, après avoir fait un ‘aigle’ au 18e trou, par cinq, il serait devenu le deuxième joueur de l’histoire de l’European Tour à faire un tour en 59; mais il a dû se contenter du par, et terminer avec un 61 déjà impressionnant.

Sur les 138 joueurs en lice, il y avait 70, pratiquement la moitié, qui ont terminé leur voyage avec une carte en dessous de la normale. Parmi eux, Dustin Johson, qui fil avait 67 ans (-3, avec trois birdies), ce qui le laissait à une dix-septième place très partagée.

Patrick Reed est parti à 69 (-1), après un tour irrégulier, avec quatre birdies et trois bogeys; et à côté de lui se trouvent les Espagnols Pablo Larrazábal, Jorge Campillo, Adria Arnaus et Rafa Cabrera Bello.

Otaegui, le meilleur espagnol

La meilleure carte de « l’armée espagnole » était à la tête d’Adrian Otaegui, avec 68 (-2), résultat de deux « birdies » (trous 2 et 4), cela le place à la trente et unième position. Sergio García, en revanche, a terminé avec un par (70), avec trois birdies et trois bogeys; et Miguel Ángel Jiménez est parti à 72 (+2).

Le meilleur latino-américain de la journée était le paraguayen Fabrizio Zanotti, avec 66 (-4, avec cinq birdies et un bogey) et le vénézuélien Jhonattan Vargas (six birdies, deux bogeys), qui les a laissés à la dixième place partagée