Anglais Dégustez des pintes dans les pubs après un verrouillage desserré ⋆ .

Le coup de minuit de lundi a marqué la fin du troisième verrouillage de l’Angleterre, une restriction sévère au rassemblement public qui a commencé en janvier et a forcé la fermeture de restaurants, pubs et magasins non essentiels alors que la pandémie de coronavirus – et une souche particulièrement méchante du virus – battue le pays, conduisant à un nombre de morts pire que tout autre en Europe.

Mais alors que la moyenne des cas sur 7 jours en Angleterre a chuté à son plus bas niveau depuis septembre dernier, le pays a tracé une voie prudente vers la réouverture qui a débuté cette semaine avec des pintes.

Les pubs et les restaurants en plein air sont l’un des nombreux éléments majeurs de l’économie britannique qui ont été autorisés à reprendre leurs activités à partir du 12 avril. temps en mois.

Comme on pouvait s’y attendre, la seule chose qui a freiné l’ouverture des pubs anglais après des mois d’ermitage mandaté par le gouvernement: la météo. Lundi à Londres, des nuages, une rafale de neige et une température de 48 degrés Fahrenheit ont créé de mauvaises conditions pour une séance de pinte en plein air jubilatoire. Pourtant, des légions de Britanniques ont afflué sur les bancs de pub pour déguster des boissons mousseuses pour la première fois depuis le 6 janvier.

Certains photographes intrépides capturés pour se réjouir.

