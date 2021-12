Angles, lignes, prédictions de paris sur le bowl universitaire

LAS VEGAS – Se retirer des jeux de bowl est devenu une tendance pour les joueurs et les équipes, soit pour des raisons de repêchage de COVID-19 ou de la NFL. Bob Stoops revient dans le football universitaire ce mois-ci pour les bonnes raisons.

Stoops, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de l’Oklahoma, est sorti de sa retraite pour diriger les Sooners contre l’Oregon mercredi dans l’Alamo Bowl. Après le départ de l’ancien entraîneur Lincoln Riley pour le poste à l’USC, Stoops a immédiatement montré sa loyauté envers un programme qui avait besoin d’une dose d’ondes positives.

Lors du handicap de cette saison de bowl chaotique, les correspondances de personnel et l’analyse statistique passent au second plan pour souligner l’importance de la motivation et de l’emplacement. Ce sera un match spécial pour Stoops et les Sooners, qui veulent gagner pour leur entraîneur légendaire. Le cadre de San Antonio signifiera une foule pro-Oklahoma.

La motivation pour l’Oregon pourrait faire défaut. Trois jours après que les Ducks ont été éliminés par l’Utah lors du match pour le titre Pac-12, l’entraîneur Mario Cristobal a emmené ses talents dans le sud de la Floride pour le poste à Miami. L’ailier défensif Kayvon Thibodeaux s’est déclaré pour le repêchage et pourrait être le premier choix.

Le meilleur joueur sur le terrain devrait être le quart-arrière de l’Oklahoma Caleb Williams, qui a remporté le poste de titulaire en octobre et a compté 24 touchés (18 passes, six au sol). Williams et Stoops élèveront probablement les Sooners à la victoire contre une équipe de canards boiteux.

Le choix : Oklahoma -4,5.

Bol des premiers intervenants, mardi

Air Force (+1,5) sur Louisville : L’offensive à triple option est toujours difficile à défendre et aucune équipe ne la gère plus efficacement que l’Air Force. Les 341 verges au sol des Falcons par match ont mené le pays en saison régulière. Les Cardinals sont favorisés principalement grâce à Malik Cunningham, l’un des meilleurs quarterbacks à double menace du pays, mais il semble que la mauvaise équipe soit favorisée.

Bol des Fêtes, mardi

État de Caroline du Nord-UCLA (plus de 59,5) : Les Padres ont présenté une attaque explosive au cours de la saison de la MLB, et ces équipes devraient organiser un autre spectacle au Petco Park de San Diego. Les Bruins emboîtent le pas à Dorian Thompson-Robinson, le quart partant le plus expérimenté du Pac-12. Thompson-Robinson et le porteur de ballon Zach Charbonnet ont aidé l’UCLA à obtenir une moyenne de 49,3 points lors de ses trois derniers matchs. Le quart-arrière de Wolfpack Devin Leary a 35 passes de touché cette saison et a la puissance de feu pour éclairer la défense douce des Bruins.

Dorian Thompson-RobinsonAP

Music City Bowl, jeudi

Tennessee (-5) contre Purdue : Les Boilermakers ont remporté huit matchs et ont ouvert en tant que favoris dans ce bol, mais c’était avant que leurs deux meilleurs joueurs – l’ailier défensif George Karlaftis et le receveur large David Bell – ne se déclarent pour le repêchage et choisissent de ne pas participer à celui-ci. La motivation et l’emplacement vont à l’entraîneur de première année Josh Heupel et à ses bénévoles à Nashville.

La semaine dernière: 2-1. Western Kentucky (W), Utah State (W), San Diego State-UTSA Under (L), Memphis -7.5 (match annulé)

Saison 30-23-2.

Matt Youmans est rédacteur en chef de VSiN.com