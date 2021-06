Angleterre 1-0 Croatie : Raheem Sterling donne le coup d’envoi aux Three Lions à l’Euro 2021

in

E

ngland a obtenu une certaine revanche sur la Croatie pour sa défaite en demi-finale de la Coupe du monde il y a trois ans avec une victoire 1-0 lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020.

Le premier but de Raheem Sterling lors d’un tournoi majeur était suffisant pour donner un départ gagnant à l’équipe de Gareth Southgate et suggérer que cette nouvelle génération de joueurs anglais peut être à la hauteur du battage médiatique.

Sterling est rentré à la maison peu avant l’heure, juste au moment où il semblait que le match s’éloignait de l’Angleterre d’une manière trop familière.

L’attaquant de Manchester City a terminé sur une passe de l’excellent Kalvin Phillips pour envoyer 22 500 supporters à Wembley sauvages sous le soleil de l’après-midi.

À ce stade, les fans commençaient à s’agiter, chantant pour Jack Grealish alors qu’il s’échauffait alors que le jeu semblait suivre un modèle de grand tournoi bien usé pour l’Angleterre.

LIRE LA SUITE

Piscine via REUTERS

L’Angleterre est sortie des blocs, pleine d’adrénaline et encouragée par le public local, mais elle n’a pas pu maintenir la pression et la Croatie s’était imposée à mi-parcours de la première mi-temps.

Phil Foden a frappé la base du poteau après seulement six minutes et Phillips a donné le ton pour sa propre brillante performance avec une volée qui a prolongé le gardien de but Dominiki Livakovic.

Mais dans une chaleur de près de 28 °C, l’Angleterre s’est rapidement fanée et il fallait se demander si une répétition de sa défaite à Moscou était à l’ordre du jour.

La Croatie était l’équipe la plus avisée de chaque côté de l’intervalle, même si sa seule chance de marquer était un tir large d’Ivan Perisic à la 27e minute.

PISCINE/. via .

Mais Sterling a frappé au bon moment, tirant un tir à travers Livakovic après un superbe travail de Phillips, qui avait glissé devant deux joueurs avant de relâcher le ballon.

Même à 1-0, les souvenirs de trois ans persistaient inévitablement, mais l’Angleterre a limité la Croatie à une seule bonne ouverture de plus avec le dernier coup de pied du match, qui a été envoyé bien au-dessus de la barre.

La victoire devrait aider à bannir toutes les inquiétudes restantes de 2018 et laisser l’Angleterre en position de force pour se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir remporté leur match de groupe le plus difficile.

Angleterre v Croatie – En images

Angleterre v Croatie – UEFA Euro 2020 : Groupe D

La FA via .

FBL-EURO-2020-2021-MATCH07-FR-CRO

PISCINE/. via .

FBL-EURO-2020-2021-MATCH07-FR-CRO

PISCINE/. via .

Angleterre v Croatie – UEFA Euro 2020 : Groupe D

La FA via .

Angleterre v Croatie – UEFA Euro 220 : Groupe D

.