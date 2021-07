Angleterre 1 – Danemark 1 alors que Boris et le prince William encouragent Three Lions

L’Angleterre se bat pour une place en finale de l’Euro 2020 (Photo: ./AP)

Boris Johnson et le prince William encouragent l’Angleterre parmi 60 000 spectateurs alors que l’équipe affronte le Danemark lors de la confrontation en demi-finale de l’Euro 2020.

Le Premier ministre a posté une photo de lui portant une chemise anglaise personnalisée avec « Boris » dans le dos alors qu’il se dirigeait vers le stade de Wembley ce soir.

Montrant son soutien aux Trois Lions sur Twitter, le leader conservateur a écrit “nous sommes derrière vous”.

Hier soir, il a déclaré: ” Gareth Southgate et l’équipe d’Angleterre ont fait la fierté de la nation lors de l’Euro, et ce soir, nous leur souhaitons tous la meilleure des chances pour se qualifier pour la finale. Ramène le à la maison!’

Le Premier ministre a été photographié aux côtés de son épouse Carrie Symonds, ainsi que de l’ancien footballeur David Beckham et de l’ancien manager Fabio Capello avant le match.

Le duc de Cambridge – qui est le président de la Football Association – regarde le match de ce soir sans sa famille.

Cela survient alors que l’épouse Kate Middleton s’auto-isole après être entrée en contact avec un cas de Covid.

L’équipe de Gareth Southgate est en quête d’une place pour la finale de dimanche contre l’Italie.

Des millions de personnes à travers le pays ont été dévastées lorsque le Danois Mikkel Damsgaard a inscrit le premier but sur un coup franc à longue distance.

Mais les fans ont été ravis après que Raheem Sterling ait égalisé juste avant la mi-temps.



Le Premier ministre Boris Johnson avec son épouse Carrie Johnson dans les tribunes avec l’ancien footballeur David Beckham et l’ancien manager Fabio Capello (Photo: Pool via REUTERS)



Le Premier ministre a tweeté une photo de lui portant un maillot de football personnalisé (Photo : Boris Johnson/Twitter)



Le prince William dans les tribunes avant le match (Photo: Pool via REUTERS)



Les supporters réagissent au but de l’Angleterre (Photo: . via .)



L’Anglais Harry Kane, à gauche, saute pour le ballon avec le Danois Jannik Vestergaard (Photo: AP)



Les fans applaudissent avant d’entrer dans le stade de Wembley (Photo: Anadolu)



Les fans anglais montrent leur soutien au stade de Wembley (Photo: . Europe)

Un fan, Carl Afinwayo, 23 ans, de Croydon, dans le sud de Londres, a déclaré: “Oh ma parole, c’est fou, nous en avions besoin – nous devions égaliser.

« Sterling a également connu un grand tournoi, il devrait être fait chevalier. »

Ricky Thompson, 29 ans, un installateur de fenêtres de Milton Keynes – en regardant le match au Boxpark à Croydon, a déclaré qu’il était «vidé» après que Demark ait pris de l’avance.

Il a déclaré: ‘Pickford aurait dû sauver cela, en aucun cas. Et l’arbitre n’aurait pas dû donner un coup franc en premier lieu.

«Je suis vidé, vraiment vidé mais toujours confiant. Viens en Angleterre.’

Aucun huée n’a été entendue ce soir alors que les joueurs se sont mis à genoux pour montrer leur soutien à Black Lives Matter.

Les commentateurs d’ITV ont déclaré que l’atmosphère était “l’une des meilleures” de mémoire récente, annonçant le “buzz” et le “sens de l’occasion” ressentis dans l’immense stade.

Frederik, prince héritier du Danemark, son épouse la princesse Mary et leur fils le prince Christian, 15 ans, ont tous reçu des exemptions Covid pour se rendre à Londres pour l’affrontement tendu.

