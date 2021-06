Angleterre 2-0 Allemagne EN DIRECT ! Kane, buts Sterling; Résultat de l’Euro 2021, faits saillants et réaction de la victoire de Wembley

L’Angleterre a exorcisé certains démons en battant l’Allemagne dans un match à élimination directe du tournoi pour la première fois depuis 1966 pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020.

Raheem Sterling a marqué son troisième but en quatre matchs à la 75e minute. Luke Shaw a carré le ballon du flanc gauche et Sterling, qui avait commencé le mouvement et l’a terminé avec un tap-in depuis le bord de la surface de six mètres alors que la foule locale a éclaté.

Harry Kane a marqué le deuxième but à la 86e minute lorsque le remplaçant Jack Grealish a croisé le ballon et le capitaine anglais s’est précipité pour battre le gardien Manuel Neuer et hocher la tête.

Plus tôt, le gardien anglais Jordan Pickford a bien fait de garder Timo Werner à l’écart avant de renverser une volée cinglante de Kai Havertz. À l’autre bout, Mats Hummels a refusé Kane avec un dégagement de dernière minute juste avant la mi-temps.

LIRE LA SUITE

L’Angleterre affrontera la Suède ou l’Ukraine, qui se rencontreront plus tard mardi à Glasgow lors du dernier match des huitièmes de finale.

Suivez l’Angleterre contre l’Allemagne à l’Euro 2020 EN DIRECT avec le blog du match de Standard Sport ci-dessous!

Points forts de l’Angleterre contre l’Allemagne

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1625039487

Klinsmann : C’est le tournoi d’Angleterre

La légende de Tottenham et ancien international et manager allemand Jurgen Klinsmann a été très aimable lors de la défaite lors de son rôle d’expert pour la BBC à Wembley.

Et le joueur de 56 ans pense désormais que l’Angleterre peut aller jusqu’au bout de l’Euro, à condition de ne pas trop s’avancer.

“Vous devez garder l’équipe là dans l’instant, vivre la journée et la préparer de la meilleure façon possible pour les quarts de finale”, a-t-il déclaré.

“N’allez pas de l’avant et pensez:” OK, nous pourrions être de retour ici pour les demi-finales “. Mais ils ne le feront pas.

“L’énergie qu’ils avaient ce soir, la chimie, a l’air incroyable. Ils s’entendent tous, tout semble être synchronisé et équilibré – c’est votre tournoi.”

1625037818

Zinchenko se méfie de la menace Sterling

Pendant ce temps, l’Ukrainien Oleksandr Zinchenko pense que son coéquipier en forme de Manchester City, Raheem Sterling, sera difficile à arrêter à Rome samedi.

Sterling a été le joueur le plus efficace de l’Angleterre à l’Euro jusqu’à présent, marquant trois fois en quatre matches – dont le premier match crucial contre l’Allemagne mardi.

“Sterling est l’un des meilleurs ailiers du monde et en ce moment, il fait toute la différence pour l’Angleterre”, a déclaré Zinchenko.

“Nous devrons être à notre meilleur en défense pour l’arrêter, mais ce sera difficile car il est sur une lancée.”

ES Composite1625034419

Shevchenko : l’Ukraine n’aura pas peur de l’Angleterre

Le patron de l’Ukraine, Andriy Shevchenko, insiste sur le fait que son équipe ne devrait pas avoir peur de l’Angleterre lorsque les deux équipes s’affronteront à Rome samedi soir pour une place en demi-finale.

“L’Angleterre est une grande équipe, ils ont un banc profond, un personnel d’entraîneurs exceptionnel et nous sommes pleinement conscients de la difficulté de ce match”, a déclaré Shevchenko lors d’une conférence de presse après la dernière victoire de l’Ukraine en prolongation contre la Suède à Glasgow. .

“J’ai vu leurs trois matches de groupe, pas la victoire d’aujourd’hui contre l’Allemagne parce que nous devions nous préparer pour notre propre match contre la Suède. Il est incroyablement difficile de marquer contre eux, mais leur force ne devrait pas nous effrayer.

“Cela devrait nous motiver car tout est possible dans le football comme dans la vie et nous mettrons tout en œuvre pour donner encore plus de raisons de se réjouir à nos fans.”

1625002708

L’Angleterre affrontera… l’Ukraine !

L’Ukraine a été confirmée comme l’adversaire des quarts de finale que l’Angleterre affrontera à Rome samedi soir après que le but d’Artem Dovbyk dans la dernière minute des prolongations a assuré une victoire spectaculaire 2-1 sur la Suède à Hampden Park.

PA1625001506

Klinsmann dit à l’Angleterre : C’est votre tournoi !

Jurgen Klinsmann a averti l’Angleterre de ne pas trop s’emballer avec sa victoire 2-0 sur l’Allemagne lors des 16 derniers de l’Euro 2020 mais a insisté : “C’est votre tournoi.”

Klinsmann a déclaré à la BBC : “Vous devez garder l’équipe là dans l’instant, vivre la journée et la préparer de la meilleure façon possible pour les quarts de finale.

“N’allez pas de l’avant et pensez:” OK, nous pourrions être de retour ici pour les demi-finales “. Mais ils ne le feront pas.

“L’énergie qu’ils avaient ce soir, la chimie, a l’air incroyable. Ils s’entendent tous, tout semble être synchronisé et équilibré – c’est votre tournoi.”

1624998524

Low s’incline

Le mandat de 15 ans de Joachim Low à la tête de l’Allemagne a pris fin après la défaite 2-0 de l’Euro 2020 contre l’Angleterre mardi soir, mais l’entraîneur-chef part avec des sentiments positifs.

Il a déclaré: “Au cours de ces 15 années, il y a eu beaucoup de choses positives, j’ai participé à notre Coupe du monde à domicile en 2006 (en tant qu’entraîneur adjoint), nous nous sommes développés davantage, nous avons remporté le titre en 2014 comme point culminant, puis la Coupe des Confédérations en 2017 avec une jeune équipe.

“Il y a des liens très forts qui se sont tissés, depuis 2018, nous avons eu quelques problèmes – il y a eu des périodes difficiles.

Piscine via REUTERS

“Ce qui reste, c’est beaucoup de moments avec beaucoup de monde et les victoires, quelques défaites aussi, j’ai appris des leçons.

“La déception est présente, elle va rester un moment, c’est clair, vous ne l’oubliez pas tout de suite, vous aurez besoin d’un certain temps mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de choses positives que je peux retirer de ces 15 années.

“Je veux remercier les joueurs qui ont fait de leur mieux, les joueurs qui ne sont plus avec nous.”

1624996840

Kane correspond à Wayne

Gary Lineker et Alan Shearer sont à vue.

1624995534

L’homme principal

Son talent ne fait jamais de doute.

1624995342

Southgate à BBC

“Je regardais le grand écran et j’ai vu David Seaman là-haut. Pour mes coéquipiers qui ont joué avec moi, je ne peux pas changer cela, donc ça fera toujours mal, mais ce qui est beau, c’est que nous avons donné aux gens un autre jour pour se souvenir et maintenant nous devons le faire à Rome.”