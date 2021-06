Angleterre 50/1 pour soulever le trophée avec l’offre Novibet

in

L’Angleterre est désormais disponible à 50/1 pour remporter les championnats d’Europe avec les bookmakers Novibet.

Les nouveaux clients Novibet peuvent activer cette offre spéciale et obtenir une augmentation colossale des chances sur les Trois Lions soulevant le trophée à Wembley !

GETTY

Spécial Novibet: Obtenez l’Angleterre à 50/1 pour remporter l’Euro 2020

NOVIBET – ANGLETERRE 50/1 REMPORTE L’EURO 2020*

Comment réclamer..

Spécial Novibet

Visitez le site Novibet en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et déposez un minimum de 10 £ en utilisant le code promotionnel SONCOMINGHOME

Avec votre tout premier pari, placez un pari maximum de 1 £ sur l’Angleterre pour remporter le trophée (Résultat du gagnant du concours) aux cotes indiquées sur le site Novibet. Si vous réussissez, le cash et les paris gratuits seront crédités sur votre compte avant le 12 juillet et sont valables 30 jours

Réclamez 50/1 Novibet spécial ICI*

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ DEMANDER AUJOURD’HUI

L’Angleterre se dirige vers les Championnats d’Europe en tant que favorite avec la plupart des bookmakers.

Les Trois Lions sont généralement au prix de 5/1 pour décrocher leur première grande pièce d’argenterie depuis 1966.

Un pari réussi de 1 £ sur la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 rapporterait 6 £ à ce prix.

Mais les nouveaux clients Novibet récupéreront 50 £ de leur livre en espèces et en paris gratuits !

Enregistrez simplement un nouveau compte en utilisant CE LIEN ICI* et déposez 10 £ en utilisant le code promotionnel SONCOMINGHOME.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT

Avec votre tout premier pari après votre inscription, placez un pari simple de 1 £ sur l’Angleterre pour remporter le trophée (résultat du gagnant du concours) aux cotes indiquées sur le site Web de Novibet.

Si le pari est gagné, les gains seront augmentés de l’équivalent de 50/1 !

Exemple

Un pari de 1 £ sur l’Angleterre pour remporter le match à 11/2 offrira au joueur un retour en espèces de 6,50 £, ainsi que des gains supplémentaires de 44,50 £ en pari gratuit sur la base de cette offre avec une cote spéciale de 50/1.

Ceci est un exemple seulement, les cotes sont sujettes à changement.

GROSSE AFFAIRE

Mayweather vs Paul SPECIAL: Obtenez YouTuber Paul à 120/1 ou Mayweather à 20/1

MÉGA OFFRE

Obtenez l’Angleterre, la France et la Belgique à 40/1 boosté pour se qualifier dans leurs groupes

BOOST DE CHANCE

Spécial paris Euro 2020: Angleterre 30/1 pour se qualifier du Groupe D

LA FIÈVRE DE DERBY

Offre de paris hippiques : obtenez 40 £ de paris gratuits pour le week-end du Derby d’Epsom

PARIS GRATUITS

Spécial paris Betfair : obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous misez 10 £ sur le football

OFFRE POUR L’UE

Offre d’inscription à l’Euro 2020 : obtenez 40 £ de paris gratuits avec Betfred

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Nouveaux clients uniquement. Dépôt minimum de 10 £ en utilisant le code promotionnel : « ITSCOMINGHOME » requis. Le pari qualificatif doit être placé à la cote normale. Mise maximale de 1 £. Gains supplémentaires payés en PARIS GRATUITS et ajoutés dans les 24 heures suivant le règlement du pari qualificatif. Les CGU s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Danny Murphy comprend que Gareth Southgate parie sur la forme physique de Jordan Henderson à l’Euro 2020 après une seconde mi-temps « sans faute » contre la Roumanie