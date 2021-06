Angleterre, avec le cadenas de Pickford

in

27/06/2021 à 21:58 CEST

Adrià Corominas

L’équipe anglaise connaît les deux faces d’une même médaille dans ce championnat d’Europe : c’est celle qui correspond le moins, mais c’est aussi l’une de celles qui marque le moins.

D’une part, il aborde le match contre l’Allemagne avec la confiance qui vient d’être la seule équipe de la compétition à n’avoir pas encore encaissé de but.

La force défensive qui lui a donné Gareth porte sud votre équipe est contrôlée avec cette « feuille blanche » dans le casier et avec Jordan pickford comme bannière.

Mais c’est dans l’attaque que les problèmes se posent. Les “trois lions”, avec Kane, Sterling, Sancho, Rashford et bien d’autres stars offensives, il n’a marqué que deux buts (un contre la Croatie et un contre la République tchèque) en trois matchs disputés, un très mauvais fond pour une équipe qui aspire au sommet et qui a conduit à porte sud recevoir de sévères critiques.

Ils l’accusent d’avoir mis en place un système trop conservateur, ce qu’il a nié phillips kalvin, l’un des dirigeants de Leeds United de Marcelo Bielsa, caractérisé par un football ouvert et joyeux.

“Gareth Il veut qu’on attaque, qu’on marque des buts et qu’on ait de l’initiative avec le ballon & rdquor;, a-t-il expliqué.

«Je sais que tout le monde dit qu’il était défenseur et que ses équipes sont défensives, mais garder sa cage inviolée est très positif. Mais dans mon équipe, nous avons marqué cinq buts et encaissé quatre. Je ne sais pas lequel est le mieux & rdquor;, a-t-il ajouté.