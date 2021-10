Angleterre contre Australie, Irlande contre Nouvelle-Zélande et Pays de Galles contre Afrique du Sud parmi les 16 matchs à venir

Les internationaux d’automne arrivent ce week-end avec l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande prêts pour des matchs test-match alléchants.

À partir du 30 octobre, talkSPORT diffusera pour la première fois les tests de fin d’année du rugby sur notre réseau.

L’Angleterre d’Eddie Jones affrontera les Tonga, l’Australie et l’Afrique du Sud cet automne

L’Angleterre contre l’Australie, l’Irlande contre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles contre l’Afrique du Sud font partie des matchs à venir au cours des prochaines semaines.

Avec la Coupe du monde de rugby 2023 à l’horizon, les équipes seront occupées à préparer leurs plans pour le tournoi phare.

L’Angleterre d’Eddie Jones était finaliste de l’Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du monde et sera impatiente de faire mieux et de la gagner en France dans un peu moins de deux ans.

Les internationaux d’automne fournissent toujours une bonne indication de la situation d’une équipe avec beaucoup de rugby de haut niveau à jouer.

Et avec 16 matchs à venir, talkSPORT sera votre maison pour les grands matchs.

Internationaux d’automne sur talkSPORT

Ecosse v Tonga – Samedi 30 octobre, 14h30, Murrayfield – en direct sur talkSPORT 2

Pays de Galles v Nouvelle-Zélande – Samedi 30 octobre, 17h15, Principauté – en direct sur talkSPORT 2

Irlande v Japon – Samedi 6 novembre, 13h00, Aviva – en direct sur talkSPORT 2

Angleterre v Tonga – Samedi 6 novembre, 15h15, Twickenham – en direct sur talkSPORT 2

Pays de Galles v Afrique du Sud – Samedi 6 novembre, 17h30, Principauté – en direct sur talkSPORT 2

France v Argentine – Samedi 6 novembre 20h00, Stade de France – en direct sur talkSPORT 2

Ecosse v Australie – dimanche 7 novembre à 14h15, Murrayfield – en direct sur talkSPORT 2

Ecosse v Afrique du Sud – Samedi 13 novembre, 13h00, Murrayfield – en direct sur talkSPORT

Irlande v Nouvelle-Zélande – Samedi 13 novembre, 15h15, Aviva – en direct sur talkSPORT

Angleterre v Australie – Samedi 13 novembre, 17h30, Twickenham – en direct sur talkSPORT

Pays de Galles v Fidji – dimanche 14 novembre, 15h15, Principauté – en direct sur talkSPORT

Ecosse v Japon – Samedi 20 novembre, 13h00, Murrayfield – en direct sur talkSPORT 2

Angleterre v Afrique du Sud – Samedi 20 novembre, 15h15, Twickenham – en direct sur talkSPORT 2

Pays de Galles v Australie – Samedi 20 novembre, 17h30, Principauté – en direct sur talkSPORT 2

France v Nouvelle-Zélande – Samedi 20 novembre 20h00, Stade de France – en direct sur talkSPORT 2

Irlande v Argentine – dimanche 21 novembre, 14h15, Aviva – en direct sur talkSPORT 2

L’Angleterre a perdu contre l’Afrique du Sud en finale de la Coupe du monde 2019

L’équipe de commentateurs de talkSPORT pour les internationaux d’automne comprendra l’ancien attaquant anglais Ben Kay, l’internationale anglaise Rachel Burford, le deuxième meilleur marqueur d’essais de tous les temps du Pays de Galles George North et le meilleur marqueur de tous les temps d’Écosse Chris Patterson MBE.

Ils seront aux côtés des présentateurs Hugh Woozencroft, Craig Doyle, Tim Cocker et Shebahn Aherne avec des commentaires en direct d’Andrew Mckenna de talkSPORT, de l’ancien commentateur de Channel 4 Rugby, de Miles Harrison, d’Alfie Reynolds, de Russel Hargreaves et de Stuart McFarlane.

Le chef de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré : « talkSPORT a de solides références dans le rugby et nous sommes ravis d’étendre notre couverture à travers la série des nations d’automne. En tant que réseau, nous sommes alimentés par les fans, et notre équipe expérimentée d’anciens internationaux et de commentateurs de rugby de première classe apportera aux supporters toutes les informations, analyses et réactions tout au long d’un mois d’action fascinant.

Ben Morel, PDG de Six Nations Rugby, organisateurs des Autumn Nations Series, a déclaré : « Nous sommes impatients de lancer notre partenariat avec talkSPORT. Lorsqu’il s’agit de diffusion audio, ils offrent une couverture primée ; couplé avec une programmation de première classe pour l’automne, cela semble vraiment excitant pour les fans.

L’expert de talkSPORT Ben Kay a ajouté : « Je suis ravi de faire partie de notre équipe de rugby des nations d’automne sur talkSPORT – nous serons là pour fournir les meilleures informations et réactions de l’action en direct et toutes les dernières nouvelles et analyses du monde de le rugby. »

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731