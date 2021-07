Angleterre Euro 2020: 24 000 signataires d’une pétition exigeant que le match Angleterre contre Danemark soit REJOUÉ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Euro 2020 : le PM fait l’éloge de l’Angleterre avant la finale

Lors d’un match palpitant de l’Euro 2020 devant 60 000 fans au stade de Wembley mercredi soir, l’Angleterre a battu le Danemark 2-1 après prolongation pour donner à l’équipe une énorme chance de créer l’histoire en remportant son premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966. Mais la glorieuse victoire des Three Lions ne s’est pas faite sans de vives critiques, en grande partie grâce à un penalty accordé à l’équipe de Gareth Southgate en fin de match. Le but de la victoire de l’Angleterre est intervenu à la 104e minute, après que Harry Kane ait tiré au rebond lorsque son penalty a été sauvé par le gardien danois Kasper Schmeichel.

Cependant, la décision de sanction a déclenché une réaction furieuse après que l’attaquant anglais Raheem Sterling a été accusé de s’incliner trop facilement face au défi de la défense danoise de remporter le tir au but.

Avant l’incident de la pénalité, un deuxième ballon de football pouvait être vu rouler vers le drapeau du coin, ce qui a amené beaucoup à se demander pourquoi l’arbitre ou ses officiels de match n’ont pas arrêté le match.

Alors que Kane se préparait à tirer le penalty, un stylo laser vert a également été braqué sur le visage du gardien danois Schmeichel alors qu’il se concentrait sur sa ligne de but.

Maintenant, une pétition en ligne intitulée «Rematch England vs Denmark» sur Change.org, qui avait recueilli près de 24 000 signatures au moment de la rédaction, a été mise en place pour exiger que le jeu soit rejoué.

L’auteur, nommé Cris Pinto, a écrit sur Change.org : « Nous souhaitons annuler la décision de sanction contre le Danemark.

“C’était un mauvais appel, il doit y avoir un contact pour une pénalité et il n’y a eu absolument aucun contact.

“Il y avait aussi deux balles sur le terrain, juste avant le penalty et un stylo laser pointé sur Schmeichel, pendant le penalty.

“Si cela n’est pas annulé, cela montrerait un échec de l’UEFA et le beau jeu du football.”

LIRE LA SUITE: L’Angleterre inculpée par l’UEFA après que Kasper Schmeichel ait été ciblé par laser

Dans une mise à jour publiée il y a 20 heures sur le site Web, Cris Pinto a écrit : “Bonjour à tous, je voulais juste vous contacter pour vous faire savoir que nous venons de passer 1184 signatures sur notre pétition !

“Merci beaucoup pour votre aide!

« Aiderez-vous à obtenir plus de soutien en partageant cette pétition avec dix autres personnes ? Si nous sommes assez nombreux à signer, nous ne pouvons pas être ignorés !

Mais la pétition en ligne a reçu un contrecoup de la part des fans anglais, qui ont demandé aux gens de “s’en remettre” et d’accepter le résultat du match contre le Danemark.

Une personne a écrit : « J’avais un respect total pour la façon dont le Danemark jouait et se comportait.

“Ne gâchez pas tout en signant cette pétition.

« Nous avons gagné, vous avez perdu. Surmontez-le. »

Un deuxième fan a déclaré: “Je veux avoir mon mot à dire. Les mauvais perdants absolus, qu’en est-il de la faute sur Kane qui n’a pas été commise.

“VENEZ EN ANGLETERRE ! ANGLETERRE TIL I MOUR!”

Une troisième personne a riposté avec défi : « Arrêtez d’être de mauvais perdants. Nous vous battrons quand même. Arrêtez de pleurer !

“C’était le résultat final qui nous a conduit à la FINAL #ITSCOMINGHOME.”

D’autres personnes étaient moins enthousiastes, soutenant la pétition et exigeant que le match Angleterre vs Danemark soit rejoué.

L’un d’eux a déclaré: “Sterling a plongé, et il n’y a eu absolument aucun contact, quel que soit l’angle que vous décidez de regarder.

“Les fans anglais étaient si grossiers et immatures, pointant des lasers sur les joueurs danois, et j’ai même entendu des histoires de feux d’artifice et pyrotechniques. Même huer à notre hymne national.

“Je pense à une compétition de tirs au but sans fans de l’un des deux pays, et un arbitre différent juste pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.”

Un autre a écrit : « Ce n’est clairement pas une pénalité.

“Sterling a terminé le plongeon pour obtenir la décision de l’arbitre. Une revanche rendrait justice à l’équipe du Danemark.”

Une troisième personne a ajouté : Je signe parce que ce n’était pas pénal et parce que c’était un match totalement injuste.

“Le jeu aurait dû être arrêté au moins deux fois, lorsque deux balles étaient sur le terrain et lorsque le laser était pointé sur le visage de Schmeichel.

“Je veux une revanche.”