Angleterre Euro 2020 news EN DIRECT: Dernière préparation amicale de la Roumanie alors que Bukayo Saka s’apprête à manquer le match en raison d’une blessure

Les préparatifs de l’Angleterre pour le Championnat d’Europe se poursuivent ce week-end avec leur dernier match amical d’échauffement contre la Roumanie dimanche.

L’arrière droit de Liverpool a maintenant été exclu du tournoi en raison d’une blessure à la cuisse, et Gareth Southgate est actuellement réduit à 25 joueurs sur 26 possibles pour l’équipe.

Southgate dit qu’il décidera s’il appellera un remplaçant après le match de l’Angleterre contre la Roumanie, avec des joueurs comme Jesse Lingard et James Ward-Prowse espérant un coup de pouce tardif après la déception initiale de manquer l’équipe.

LIRE LA SUITE

Ben White est en lice pour commencer le match amical après avoir impressionné Southgate à l’entraînement cette semaine.

Mais Bukayo Saka devrait rater le match contre la Roumanie ce soir à cause d’un problème de hanche.

Suivez toutes les dernières actualités et préparation de l’Euro 2020 avec le blog LIVE de Standard Sport !

Dernières actualités en Angleterre

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1622983029

Bukayo Saka devrait rater le match amical de préparation de l’Angleterre contre la Roumanie ce soir en raison d’une blessure.

La star d’Arsenal a un problème de hanche, selon l’Athletic.

Mais rien n’indique que la participation de Saka à l’Euro soit mise en doute.

1622969167

Selon le Telegraph, le défenseur de Brighton Ben White a impressionné Gareth Southgate et s’est mis en lice pour commencer pour l’Angleterre contre la Roumanie ce soir.

White est l’un des six joueurs en attente pour l’Angleterre et espère se frayer un chemin dans la dernière équipe de 26 joueurs de Southgate après la blessure de Trent Alexander Arnold.

1622965238

Kieran Tierney a admis qu’il craignait que son rêve pour l’Euro 2020 avec l’Écosse ne soit terminé après avoir subi une blessure aux ligaments du genou en jouant pour Arsenal en avril.

Tierney ne devait initialement pas reprendre l’entraînement avant quatre à six semaines après son retrait lors de la défaite 3-0 des Gunners contre Liverpool.

Tierney a déclaré: “Quand je me suis blessé, je craignais le pire. Je craignais que ma saison ne soit terminée.

“Mais j’ai travaillé dur, j’ai travaillé très dur pour revenir. J’ai disputé une demi-finale européenne quatre semaines et demie après ce qui est un excellent temps de récupération pour la blessure que j’ai eue.

“Habituellement, cela prendrait environ six semaines. Mais obtenir autant de matchs avant de sortir avec l’Ecosse me sera bénéfique, espérons-le.”

1622964855

Ben Davies a admis que le Pays de Galles avait beaucoup de travail à faire après avoir été tenu en échec 0-0 contre l’Albanie lors de son dernier match d’échauffement pour l’Euro 2020.

Le Pays de Galles a fait match nul devant le but pour le deuxième match consécutif samedi après avoir perdu 3-0 contre la France mercredi.

Ils commencent leur campagne de Championnat d’Europe contre la Suisse à Bakou le 12 juin et l’arrière gauche de Tottenham Davies a déclaré: “Il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler après ce match.

« Nous avions un plan, mais il ne s’est pas déroulé exactement comme nous l’avions prévu. Il y a beaucoup à travailler cette semaine, mais je préférerais de loin que les choses tournent mal dans ce match que dans le tournoi.

“Je ne pense pas qu’il y ait de panique, mais cela met en évidence certaines choses où nous devons faire beaucoup mieux.”

1622917558

Le Pays de Galles tenu au tirage au sort frustrant de l’Albanie

Une soirée décevante pour le Pays de Galles, qui a fait match nul 0-0 contre l’Albanie lors de son dernier match amical de préparation à l’Euro.

Les remplaçants Gareth Bale et Kieffer Moore ont donné une impulsion à l’équipe de Robert Page depuis le banc devant une foule de 6 500 personnes à Cardiff, mais finalement les hôtes ont créé peu et n’ont pas pu trouver un moyen de passer.

Le Pays de Galles – qui a perdu 3-0 contre la France à Nice mercredi soir – entame sa campagne du Groupe A contre la Suisse à Bakou dans une semaine à partir d’aujourd’hui.

1622905810

Southgate sur les fans huant

Southgate a déclaré que l’Angleterre était déterminée “plus que jamais” à se mettre à genoux pendant le tournoi.

Il a déclaré à propos des huées : « La première chose est que nous sommes collectivement vraiment déçus que ce soit arrivé.

“Certaines personnes décident de huer – je pense que ces personnes devraient se mettre à la place de ces jeunes joueurs et de ce que cela doit ressentir, et si c’était leurs enfants, que ressentiraient-ils si leurs enfants se trouvaient dans ce genre de situation.

« La chose la plus importante pour nos joueurs est de savoir que nous sommes totalement unis là-dessus, nous sommes totalement engagés à nous soutenir, à soutenir l’équipe.

« Nous nous sentons plus que jamais déterminés à mettre le genou à terre dans ce tournoi. Nous acceptons qu’il puisse y avoir une réaction indésirable, et nous allons simplement l’ignorer et aller de l’avant.

«Je pense que les joueurs en ont marre de parler des conséquences de devraient-ils, ne devraient-ils pas. Ils en ont vraiment assez. En ce qui me concerne, ils ne vont pas prendre plus de questions à ce sujet pendant le tournoi. Si ça arrive, ça arrive. Ils sont très clairs. Leurs voix ont été entendues haut et fort. Ils prennent position mais ils veulent parler du football et veulent que l’accent soit mis sur le football. »

1622904843

Phillips en prenant le genou

Kalvin Phillips a déclaré qu’il s’était senti « confus et déçu » par les huées des fans alors que les joueurs se mettaient à genoux au Riverside, mais insiste sur le fait que l’Angleterre continuera de le faire.

“Je pense que j’étais juste heureux que les huées aient été annulées par les fans qui applaudissaient à la fin, mais je ne pense pas que ce soit une bonne situation, surtout pour nous, les joueurs”, a-t-il déclaré.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est simplement nous concentrer sur le jeu et en parler après, et je pense que l’équipe en a parlé ensemble et nous sommes arrivés à la conclusion que quoi qu’il se passe, nous allons toujours participer au à genoux, et je pense que c’est une excellente idée.

La FA via .1622903503

Comment Southgate remplacera-t-il Trent ?

“Nous voulons voir comment nous nous débrouillons pour le match de demain, pouvoir tout évaluer et ensuite nous prendrons une décision à partir de là.

“Il n’y a pas de précipitation. Je pense qu’il est important d’avoir le temps de tout considérer, nous en parlons évidemment en tant qu’entraîneurs, mais nous en saurons plus après le match de demain sur où se trouve tout le monde physiquement, s’il y en a plus Il est important que nous obtenions le bon équilibre de position pour l’ensemble de l’équipe. “

1622903486

Southgate aime Alexander-Arnold

“Vous savez à quel point ces opportunités sont rares et même si c’est un jeune joueur qui va avoir à nouveau ces opportunités, je crois fermement que c’est un moment vraiment difficile, pour lui surtout – c’est une grande déception pour nous bien sûr aussi, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir d’abord et avant tout Trent dans cette situation.

“La seule chose dont j’étais content, c’est qu’immédiatement après le match, je n’aimais pas l’apparence de la blessure, au moins il semble qu’il devrait être bien pour la pré-saison et la saison prochaine.

“Mais c’est un très petit point positif dans la situation dans laquelle il se trouve. Il était très contrarié, amèrement déçu, et dans ces moments-là, tout le monde pense à lui.”

1622902967

Sancho digne de l’Angleterre

Jadon Sancho reviendra demain pour l’Angleterre après s’être remis d’une légère infection de la gorge.