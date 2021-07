Angleterre Euro 2020: un député conservateur “boudeur” trollé par les travaillistes sur le boycott de l’Euro 2020 | Politique | Nouvelles

in

Lee Anderson discute du refus de regarder les matchs de l’Euro 2020

Cependant, M. Anderson a riposté, insistant sur le fait qu’il est “ravi” du succès de l’Angleterre à atteindre la finale des Championnats d’Europe – tout en confirmant qu’il ne regarderait pas le match de dimanche avec l’Italie. Les hommes de Gareth Southgate s’agenouillent avant les matchs lors d’une manifestation contre le racisme, inspirés par le joueur de football américain Colin Kaepernick.

Les critiques – dont M. Anderson – affirment que les manifestations, étroitement associées au mouvement Black Lives Matter, sont politiquement motivées.

Alors que leur protestation a déclenché des huées de la part de certains supporters anglais lors des matchs précédents, ceux-ci ont disparu au fur et à mesure que les Three Lions progressaient dans le tournoi.

Cependant, le député d’Ashfield, M. Anderson, élu en 2019, a fermement refusé de se laisser entraîner dans l’euphorie, s’étant juré le mois dernier de ne pas regarder l’équipe nationale anglaise « alors qu’elle soutient un mouvement politique dont les principes fondamentaux visent à saper notre même mode de vie ».

Le parti travailliste, dans un geste décrit par Politico comme le « plus grand acte d’opportunisme politique cette semaine », a créé une pétition exhortant M. Anderson à garder son téléviseur éteint plutôt que de revenir sur sa position et de se brancher.

L’introduction de la pétition, publiée sur le site Web du parti travailliste, explique : “Le député conservateur de Sulky Lee Anderson n’a pas applaudi les héros de l’Angleterre comme le reste d’entre nous parce qu’il n’aime pas leur simple acte antiraciste. “Comme Anderson était né en 1967, nous pensons qu’il a peut-être été le jinx depuis le début.

Il ajoute : « Atteindre notre première finale depuis avant sa naissance est un sentiment formidable. Mais ce n’est pas suffisant.

« Nous voulons terminer le travail dimanche.

« Alors nous disons : Anderson, reste à l’écart, fais le ménage, regarde Midsomer Murders, n’importe quoi.

JUST IN: Leo Varadkar tente de troller l’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020

«Et continuez votre pathétique boycott d’un seul homme pour un match de plus. “Viens en Angleterre!”

M. Anderson a également été critiqué par l’ancien animateur de GMB, Piers Morgan, qui l’a qualifié de “tête de cul absolu”.

D’autres ont accepté, l’un d’eux demandant : « Est-ce que quelqu’un lui a dit que l’équipe d’Angleterre n’avait rien à voir avec un autre mouvement politique.

“Il s’agit d’eux qui soutiennent et se dressent contre le racisme et, ce faisant, se défendent les uns les autres et la haine à laquelle certains d’entre eux sont soumis.”

Hier, M. Anderson a déclaré à Nottinghamshire Live: “J’ai pris la décision de ne pas regarder les événements sportifs où le genou est pris avant le début de l’événement.”

Je soutiendrai toujours mon pays dans tous les sports et je suis ravi que l’équipe se qualifie pour la finale.

“Je trouve très étrange qu’Ashfield Labor me critique maintenant, après tout, quand sont-ils soudainement devenus un parti de drapeaux, patriotique et amoureux du football ?

« Lorsqu’on lui a demandé de confirmer s’il sauterait le plus gros match d’Angleterre en 55 ans, il a ajouté : « Je ne sais pas quelle partie n’est pas claire.

Il a également confirmé sa décision via Facebook, expliquant qu’il “vérifierait mon téléphone pour des mises à jour pour voir s’ils ont marqué et encourager s’ils l’ont fait”.

Sur GB News aujourd’hui, il a ajouté : « J’ai 54 ans, j’ai regardé tous les tournois depuis que je suis né.

« L’Angleterre n’en a jamais gagné, ils ont l’air de gagner en 1990 et en 98, ils auraient dû gagner, peut-être 86 si je me souviens de cela.

“Je suis ennuyé. Je suis énervé de ne pas le regarder. Bien sûr je le suis mais j’ai fait une déclaration et je serais hypocrite, pour revenir là-dessus, la gauche aimerait ça.

“Je suis un grand supporter de l’Angleterre mais j’ai fait une déclaration et je m’en tiens à mes paroles.

«Je ne vais pas regarder le match mais je vais soutenir l’équipe.

« J’espère qu’ils le feront tomber, et je serai le premier à applaudir et j’aurai mon maillot anglais dimanche soir.

“Mais comme je l’ai dit, j’ai fait cette déclaration et je dois m’y tenir.

“Il y a beaucoup de gens d’accord mais je ne vais décourager personne de regarder le match, je fais juste ma propre petite position, et je pense que j’ai le droit de le faire.”

Express.co.uk a contacté M. Anderson à la Chambre des communes pour lui offrir la possibilité de commenter davantage. Le match de l’Angleterre contre l’Italie débutera au stade de Wembley à 20 heures dimanche.