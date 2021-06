Angleterre | Euro 2021 : Maguire de retour pour l’Angleterre : que va-t-il apporter ?

in

Harry Maguire a déclaré sa forme physique avant Angleterreest deuxième Euro 2020 match de groupe avec Écosse.

Mais va entraîner Gareth Southgate le ramener sur le côté après si peu d’entraînement, surtout donné Angleterre n’ont pas encaissé de but lors de leurs trois derniers matchs ? Et s’il joue, qu’apporterait-il ?

Leadership

Maguire fait partie de porte sudle « groupe de leadership », un mélange fluide de joueurs généralement seniors que l’entraîneur consulte sur les décisions importantes.

Et ce n’est pas seulement cette entrée hors champ qui Maguire a, mais le leadership sur le terrain aussi.

À l’ère du COVID-19 sans foule, ses paroles et ses cajoleries ont été plus que jamais évidentes, comme il l’a lui-même admis.

“Je suis heureux que les fans soient de retour dans le stade, donc vous ne pouvez pas entendre beaucoup de mes arguments avec les joueurs”, a déclaré le joueur de 28 ans.

“Ce sont des exigences que je pose sur moi-même et sur les autres joueurs également.

“J’exige beaucoup de, par exemple, [Manchester United teammate] Luc [Shaw].

“J’essaie de le faire avancer tout le temps, je veux le meilleur de lui et vous avez vu cette année à quel point il a été important au niveau du club et à quel point il s’est amélioré.”

Changements tactiques

Cette relation de club avec Shaw pourrait signaler plus de changements vers le bas Angleterreest du côté gauche.

porte sud a admis qu’une des raisons pour lesquelles il a déployé Kieran Trippier à l’arrière gauche contre la Croatie était de guider les inexpérimentés Tyrone Ming à travers le jeu.

Mais si Maguire revient à l’arrière central gauche, puis Shaw – un arrière gauche conventionnel et plus offensif que Trippier – devient plus une option pour faire le onze de départ.

qui à son tour augmente Angleterrechances de but de , avec Shaw enregistrant une moyenne de 3,8 actions de création de plans toutes les 90 minutes en Premier League la saison dernière – plus que des compatriotes anglais Phil Foden, Rahim Sterling et Trent Alexander-Arnold.

Vivre

Si Angleterre vont gagner Euro 2020, alors ils devront faire appel à l’expérience des gros matchs pour les faire franchir la ligne. Et Maguire a cela à la pelle.

Il joue semaine après semaine sous des exigences intenses à Manchester United. Il a disputé une demi-finale de Coupe du monde. Il a disputé une finale de Ligue Europa.

Maguire a également 32 casquettes pour Angleterre, injectant du savoir-faire dans le backline aux côtés Pierre Pierre.

En plus de ces qualités, Maguire a également une menace de but sur coups de pied arrêtés, marquant deux fois sous un maillot national l’année dernière.

Dans les tournois à faible score, cela pourrait faire la différence entre le succès et l’échec pour ce prometteur Angleterre côté.