Angleterre International Rob Lee et fils Olly et Elliot Lee

Les familles dans le football : les frères Olly et Elliot Lee et le père Rob Lee

Rob Lee

L’ancien international anglais Rob Lee a gravi les échelons à Charlton Athletic et a fait plus de 300 apparitions pour le club du sud de Londres.

Rob est resté avec les Addicks pendant dix saisons, les aidant à obtenir une promotion en première division à deux reprises. Cependant, le club ayant des difficultés financières, il a été vendu à Newcastle United.

Comme la vallée, St. James ‘Park serait un autre lieu dans lequel le milieu de terrain passerait une grande partie de sa carrière avec Lee accumulant un peu moins de 400 apparitions en dix ans.

Lors de sa première saison à Tyneside, Lee et Newcastle ont remporté la promotion de la première division sous Kevin Keegan. Le milieu de terrain sera également nommé plus tard dans l’équipe de l’année de la PFA Premier League pour la saison 1995/96.

Lee, qui a marqué deux buts en 21 matches avec l’Angleterre, a également joué pour Derby County, West Ham United et Wycombe Wanderers avant sa retraite en 2006.

Olly Lee

Le fils aîné de Rob, le milieu de terrain Olly Lee, a gravi les échelons à West Ham. Le joueur de 30 ans a passé du temps en prêt chez Dagenham & Redbridge et Gillingham avant de rejoindre Barnet en 2012.

Le milieu de terrain a ensuite rejoint le club de championnat Birmingham City après avoir échoué à faire une apparition pour les Hammers avant un autre prêt avec Plymouth Argyle.

Olly a signé pour Luton Town en 2015 et a marqué 11 fois en 124 apparitions alors que les Chapeliers ont remporté la promotion de League Two.

Plutôt que de rester avec le club en troisième division, il a rejoint Heart of Midlothian dans la Scottish Premiership. Pendant son séjour au nord de la frontière, Olly a été finaliste lors des finales consécutives de la Coupe d’Écosse avant de partir pour rejoindre l’ancien club Gillingham de manière permanente.

Elliot Lee

Frère cadet d’Olly, Elliot Lee est également passé par l’académie de West Ham. Cependant, contrairement à son frère, Elliot a fait partie de la première équipe à sept reprises, marquant deux fois.

Pendant son séjour à Upton Park, Elliot a passé du temps en prêt à Colchester United, Southend United, Luton Town et Blackpool avant de rejoindre le club de championnat Barnsley pour un contrat permanent.

Cependant, Lee n’a fait que six apparitions de remplacement pour les Tykes et a rejoint l’ancien club de Luton de manière permanente après avoir quitté Oakwell par consentement mutuel.

Elliot est avec les Chapeliers depuis 2017 et a fait 123 apparitions. Pendant son séjour à Kenilworth Road, le milieu de terrain a remporté des promotions consécutives de la Ligue 2 au championnat.

La saison dernière, Lee a bénéficié d’un prêt fructueux à Oxford United où il a marqué six fois en 18 matches de League One, tandis que cette saison, il a été prêté à l’ancien club de son père, Charlton.

Jeux contre lesquels Olly et Elliot Lee ont joué ensemble et contre

Olly et Elliot ont joué ensemble 28 fois et ont marqué 15 buts combinés alors que Luton a remporté la promotion de League Two lors de la saison 2017/18.

Les frères ont également été dans des camps opposés à seulement deux reprises. La première fois qu’ils se sont rencontrés, c’est la saison dernière alors qu’Oxford a marqué deux buts en retard pour gagner 3-2 contre Gillingham, tandis que la paire s’est également affrontée lorsque Charlton et les Gills ont partagé le butin lors d’un match nul 1-1, Elliot ouvrant le score pour le Addicks.

