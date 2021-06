Angleterre Les femmes contraintes de se contenter du tirage au sort alors que l’ordre inférieur de l’Inde contrecarre les hôtes

Il est peut-être temps de commencer à s’enthousiasmer pour la saison prochaine. L’activité de transfert de Barcelone jusqu’à présent cet été a été de première classe, compte tenu des limites qui leur sont imposées en raison de la pandémie de coronavirus et, plus pertinemment, de l’incroyable mauvaise gestion des fonds du club par Josep Maria […] More