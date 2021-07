Angleterre ou Italie ? Dimitar Berbatov fait le pronostic final de l’Euro 2020

L’équipe de Southgate affronte l’Italie dimanche (Photo: .)

L’ancien attaquant de Manchester United et Tottenham, Dimitar Berbatov, a soutenu l’Angleterre pour remporter l’Euro 2020 en battant l’Italie lors de l’épreuve de force de dimanche à Wembley.

Les Three Lions ont atteint la finale d’un tournoi international majeur pour la première fois en 55 ans après avoir enregistré une victoire 2-1 sur le Danemark mercredi soir.

Mikkel Damsgaard a ouvert le score pour les Danois à Wembley avant que Simon Kjaer ne transforme le centre de Bukayo Saka dans son propre filet pour niveler les scores.



Kane était le héros des Three Lions alors qu’ils battaient le Danemark à Wembley (Photo: .)

Le moment de jubilation pour l’Angleterre est venu dans le temps supplémentaire, lorsque Harry Kane a converti le rebond d’un penalty sauvé pour réserver à son équipe une rencontre avec l’Italie.

L’équipe de Roberto Mancini a battu la Belgique et l’Espagne sur le chemin de la finale, tout en portant leur série de matchs sans défaite à 33.

Mais Berbatov pense que l’Angleterre de Gareth Southgate mettra fin à cette séquence ce week-end avec une victoire 1-0 en temps normal.

“Atteindre la finale de l’Euro 2020 est une réalisation majeure pour l’Angleterre”, a déclaré Berbatov à Betfair. « J’avais le sentiment que cela pourrait être l’année de l’Angleterre. C’est amplement mérité, même s’il faut remercier le Danemark pour un grand effort en demi-finale. Le talent et la qualité de cette équipe d’Angleterre sont capables de faire quelque chose de spécial et je suis vraiment content de les voir en finale.

« Leur adversaire, l’Italie, a également une excellente équipe, donc ce ne sera pas facile dimanche.

« Gareth Southgate a un beau problème. Qui doit-il jouer ? Il a de grands joueurs sur le banc, comme Jadon Sancho, Marcus Rashford et Jack Grealish. Southgate ne peut pas tous les jouer mais il doit les garder tous heureux. Jusqu’à présent, il a réussi et il y a une grande unité dans l’équipe.

« La seule chose qu’ils doivent surveiller, c’est la pression. En première mi-temps, l’Angleterre était un peu tendue et le résultat était que le Danemark a marqué le premier but. Pickford a fait quelques erreurs. Finalement, l’Angleterre a pris le contrôle du match, mais ils doivent s’assurer que la pression ne leur parvient pas contre l’Italie.’

“L’Italie est invaincue en 33 matchs et connaît un grand tournoi”, a-t-il ajouté.

« Ils sont passionnés, bien organisés et courront toute la journée. Mais je m’enracine pour l’Angleterre. Bien sûr, je suis foutu ! J’ai joué la moitié de ma carrière en Angleterre et j’ai adoré le pays, les gens et j’aime toujours y retourner. Les joueurs méritent de gagner.

« Entre maintenant et dimanche, ils doivent se reposer et se préparer mentalement pour le match de leur vie.

«La finale ne sera pas une montre facile pour les fans de chaque côté. J’adorerais voir des buts mais je pense que les deux équipes seront très prudentes.

“Je prédis que l’Angleterre gagnera 1-0 en temps normal. Reste calme, Angleterre. Vous avez la qualité pour ramener cette maison. Bonne chance.’

