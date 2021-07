Angleterre ou Italie ? Gianluigi Buffon fait le pronostic final de l’Euro 2020

Le vainqueur de la Coupe du monde soutient l’Italie pour faire le travail (Photo: .)

La légende italienne Gianluigi Buffon a fait pencher l’équipe de Roberto Mancini pour battre l’Angleterre lors d’un affrontement très disputé à Wembley dimanche soir pour remporter l’Euro 2020.

L’Angleterre cherche à remporter son premier trophée international majeur depuis le triomphe de la Coupe du monde 1966, mais elle affronte une équipe invaincue en 33 matchs.

Les Three Lions ont dépassé l’Allemagne, l’Ukraine et le Danemark en huitièmes de finale pour se qualifier, tandis que l’Italie a battu l’Autriche, la Belgique et l’Espagne.



Southgate cherchera son équipe pour entrer dans l’histoire à Wembley (Photo: .)

L’équipe de Gareth Southgate n’a concédé qu’une seule fois tout ce tournoi, cependant, le vainqueur italien de la Coupe du monde Buffon soutient les Azzurri pour sortir victorieux.

Il a déclaré dimanche au Mail: “C’est un match très difficile pour l’Italie et l’Angleterre a beaucoup de grands joueurs. Mais je ne suis pas inquiet car je pense que la pression est surtout sur l’équipe à domicile.

«Ils ont plus à perdre que nous parce qu’ils jouent à domicile et ont la foule avec eux.

“Il est très important de marquer le premier but de ce match et beaucoup pourrait dépendre de ce qui se passe dans les premières minutes.

“Je pense que l’Italie va gagner mais ce ne sera pas facile contre la défense anglaise et vous ne savez pas comment les joueurs réagissent ce jour-là. Dans une finale et à ce niveau il y a toujours des nerfs.

« L’équipe la plus calme remportera le trophée, je le crois vraiment, et nous devons nous assurer que c’est bien nous.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



« Nous attendons ce trophée depuis longtemps. J’ai perdu une finale de l’Euro en 2012, et je le sais.

“Alors, j’espère que maintenant la séquence est rompue et dimanche soir, nous, les Italiens, sommes très heureux.”

PLUS : La star anglaise Phil Foden a un doute pour la finale de l’Euro 2020, confirme Gareth Southgate

PLUS : Adam Lallana admet qu’il s’était trompé à propos du défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Harry Maguire

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();