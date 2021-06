Angleterre v Allemagne: les fans prévoient une séance de tirs au but tendue pour l’Euro 2020 pour Three Lions | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie mercredi a laissé les hommes de Joachim Löw à la deuxième place du groupe F, créant un affrontement alléchant avec leurs rivaux acharnés à Wembley. Les seize derniers matchs auront lieu mardi la semaine prochaine et environ 40 000 fans sont attendus. Après le match à Munich, l’entraîneur allemand s’est dit ravi de jouer contre les Trois Lions au stade national.

Il a déclaré aux journalistes: “Maintenant, nous voyageons en Angleterre.

“C’est une excellente nouvelle de jouer à Londres à Wembley contre l’Angleterre.”

Et les Allemands seront certainement confiants de gagner n’importe quelle séance de tirs au but, étant donné qu’ils ont remporté les deux derniers.

Lors de la Coupe du monde 1990 en Italie, les courageux Three Lions se sont vu refuser une place en finale après que Chris Waddle et Stuart Pearce aient raté leurs tirs au but, permettant à l’Allemagne de l’Ouest de remporter le trophée tant convoité.

Puis l’histoire s’est cruellement répétée aux Championnats d’Europe en 1996, lorsque l’Angleterre a de nouveau affronté son ennemi juré en demi-finale à Wembley.

Le match s’est terminé 1-1 après la prolongation – et a conduit à une autre fusillade angoissante.

Gareth Southgate, l’actuel entraîneur de l’Angleterre, a joué son coup franc et l’Allemagne a battu la République tchèque en finale, ce qui signifie que le football n’est jamais revenu à la maison.

Tandis qu’un troisième plaisantait : “Southgate ordonne des tirs au but continus jusqu’à ce que tous les joueurs marquent…”

Cependant, un fan a adopté un point de vue plus optimiste et a tweeté: “Nous l’avons alors……… Angleterre contre Allemagne à Wembley mardi.

“Comme ce sera fantastique de les assommer. Allez Angleterre, nous pouvons le faire.”