Angleterre v Allemagne : Southgate a un plan calculé pour assurer la victoire contre le vieil ennemi | Royaume-Uni | Nouvelles

Depuis qu’il a remporté la Coupe du monde 1966 à Wembley, il est juste de dire que les Trois Lions n’ont pas connu trop de succès contre leurs rivaux teutoniques. L’histoire récente a vu les Allemands triompher contre les meilleurs anglais à la Coupe du monde 1990, puis à nouveau aux Championnats d’Europe 1996. A ces deux occasions, l’Angleterre a été cruellement éliminée des demi-finales, après avoir perdu son sang-froid lors des tirs au but.

Cette fois, cependant, Gareth et son équipe de direction sont déterminés à tout mettre en œuvre pour que le football revienne enfin à la maison.

Aucune pierre n’a été négligée dans la recherche d’un avantage psychologique qui pourrait mener à la victoire contre le vieil ennemi et assurer un chemin en douceur vers la finale.

Gareth et son équipe en coulisses croient qu’une interprétation entraînante et percutante de God Save the Queen tirera son équipe vers la gloire.

Pour s’assurer que chaque joueur puisse chanter l’hymne national, le manager anglais imprimerait des copies de l’hymne préféré de la nation.

L’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin est convaincu que chanter l’hymne national avec le soutien des fans propulsera l’Angleterre vers de nouveaux sommets.

Il a déclaré au Sun : “Ma première expérience à jouer pour l’Angleterre avec des fans a été le match amical contre l’Autriche ce mois-ci.

“Tout sera fait avant, donc ce n’est pas comme une course folle et nous avons l’air de ne pas être préparés”, a-t-il déclaré au Daily Telegraph.

Pendant ce temps, l’ancienne légende allemande Lothar Matthäus n’a aucun doute sur l’équipe qui l’emportera si le match de mardi se termine par une autre séance de tirs au but.

Il a déclaré au Guardian : “Mais je pense que s’il s’agit d’une fusillade, nous sommes les favoris parce que vous commencez alors à penser à ce qui s’est passé au cours des 30 ou 40 dernières années.”