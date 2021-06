Angleterre v Autriche EN DIRECT: Jesse Lingard commencera avec Jadon Sancho alors que les Trois Lions affrontent le premier affrontement d’échauffement pour l’Euro 2020

L’Angleterre commence son échauffement pour le Championnat d’Europe ce soir alors qu’elle accueille l’Autriche dans un match amical international.

Gareth Southgate a nommé sa dernière équipe de 26 joueurs hier et ils ont maintenant un peu plus d’une semaine pour peaufiner leurs préparatifs.

L’Angleterre de Gareth Southgate affronte l’Autriche en amical ce soir

Les Three Lions affronteront d’abord l’Autriche puis la Roumanie dimanche – tous deux au Riverside Stadium de Middlesbrough – avant leur match d’ouverture contre la Croatie le dimanche 13 juin.

L’Angleterre fait partie des favoris pour la gloire cet été et Southgate a dit n’importe quoi mais atteindre les demi-finales serait un échec.

Plusieurs joueurs seront absents ce soir en raison de la finale européenne des adolescents mais cela donnera à d’autres la chance d’impressionner.

Southgate voudra une performance assurée contre les Autrichiens et un constructeur de confiance avant leur énorme été.

Angleterre-Autriche: Nouvelles de l'équipe

Ben Chilwell, Reece James, Mason Mount, John Stones, Kyle Walker, Phil Foden et Raheem Sterling ne figureront pas à la suite de la victoire finale de Chelsea en Ligue des champions contre Manchester City samedi.

Dean Henderson, Harry Maguire, Luke Shaw et Marcus Rashford sont également peu susceptibles de jouer après l’implication de Manchester United dans la finale de la Ligue Europa la semaine dernière.

Jesse Lingard, qui n’a PAS été sélectionné dans l’équipe de 26 joueurs, devrait commencer à avoir choisi de rester avec le groupe pour le reste de la semaine malgré son refus de sélection pour l’Euro.

Aaron Ramsdale, Ben Godfrey, Ben White, James Ward-Prowse et Ollie Watkins – les autres joueurs coupés de l’équipe provisoire – sont également disponibles pour la sélection des deux matches amicaux.

La star du Borussia Dortmund Jadon Sancho est malade et ne jouera pas ce soir.

Southgate a choisi Kane comme capitaine pour l’Euro

L’équipe anglaise de 26 joueurs pour l’Euro

Gardiens de but : Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones ( Manchester City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Milieu de terrain : Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham)

En avant : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund), Raheem Sterling ( Manchester City)

Angleterre contre Autriche: Qu’est-ce qui a été dit?

En décidant de jouer Lingard après l’avoir laissé de côté, Southgate a déclaré: “Jesse a eu un bon sort avec West Ham et c’est quelqu’un qui a si bien joué avec l’Angleterre.

«Nous avons une confiance totale dans sa façon de jouer, il est fiable, un grand membre du groupe.

« Il commencera demain [Wednesday] car Sancho est malade et beaucoup de joueurs ne sont pas disponibles. Il mérite cette opportunité de me montrer tout de suite que je me trompe.

«Nous devons garder le match des joueurs en attente prêt au cas où ils reviendraient dans cette équipe.

“Ils le méritent, leur engagement à rester avec le groupe, le respect pour leurs coéquipiers d’être ici, montre ce que jouer pour l’Angleterre signifie pour ce groupe de joueurs.

“Il est important que le public le sache parce que parfois les gens rejettent l’importance des casquettes anglaises et ce que cela signifie pour les joueurs.”