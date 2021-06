Angleterre v Croatie EN DIRECT : les Three Lions de Gareth Southgate affrontent l’ouverture de l’Euro 2020 à Wembley

in

L’Angleterre affronte la Croatie dimanche midi alors qu’elle met en place sa candidature à la gloire européenne à Wembley.

Les Three Lions ont connu un superbe été lors de la Coupe du monde 2018 avec Gareth Southgate menant ses hommes en demi-finale.

L’Angleterre affronte la Croatie lors de leur premier match du Championnat d’Europe

Désormais, l’Angleterre fait partie des favoris pour aller jusqu’au bout de l’Euro 2020 et a un avantage à domicile pour les aider.

Ils commencent leur tournoi avec un match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie, l’équipe qui les a battus en finale de la Coupe du monde il y a quelques années.

Les préparatifs de Southgate pour l’Euro ont été entravés par des problèmes de forme physique, mais l’Angleterre a battu l’Autriche et la Roumanie lors de leurs matchs amicaux d’échauffement.

Harry Kane dirigera son équipe des Trois Lions devant 20 000 fans anglais à Londres et talkSPORT sera également présent pour vous apporter toute l’action.

Angleterre v Croatie : comment écouter

Cette rencontre du Groupe D débutera à 14h le dimanche 13 juin.

La couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 12h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

L’Angleterre a perdu contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du monde en 2018 malgré le superbe coup franc de Kieran Trippier Angleterre contre Croatie: Squads

Angleterre

Gardiens de but : Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Défenseurs : Ben White (Brighton), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City) ), Kieran Trippier (Atletico), Kyle Walker (Manchester City)

Milieu de terrain : Jude Bellingham (Dortmund), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal) ), Jadon Sancho (Dortmund)

En avant : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City)

Croatie

Gardiens de but : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Lovre Kalinic (Hajduk Split), Simon Sluga (Luton)

Défenseurs : Borna Barisic (Rangers), Domagoj Bradaric (LOSC Lille), Duje Caleta-Car (Marseille), Josko Gvardiol (Leipzig), Josip Juranovic (Legia Warszawa), Dejan Lovren (Zenit), Mile Skoric (Osijek), Domagoj Vida (Besiktas) ), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid)

Milieu de terrain : Mateo Kovacic (Chelsea), Luka Modric (Real Madrid), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Milan Badelj (Gênes), Nikola Vlasic (CSKA Moskva), Mario Pasalic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter Milan), Mislav Orsic (Dinamo) Zagreb), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

En avant : Josip Brekalo (Wolfsbourg), Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Ante Rebic (AC Milan)

L’Angleterre a battu l’Autriche et la Roumanie lors de leurs matchs amicaux d’échauffement Angleterre-Croatie : qu’est-ce qui a été dit ?

Harry Kane insiste sur le fait que l’Angleterre est dans une meilleure position pour le Championnat d’Europe qu’elle ne l’était pour sa course aux demi-finales de la Coupe du monde 2018.

“Je dirais que oui”, a déclaré l’attaquant de Tottenham lorsqu’on lui a demandé si l’équipe était plus forte qu’en 2018.

« Nous sommes probablement dans un meilleur endroit. Avant cette Coupe du monde, nous ne savions peut-être pas où nous en étions en tant qu’équipe, mais nous avons très bien performé et nous nous sommes montrés à la hauteur de l’occasion.

“J’ai l’impression que maintenant nous avons un peu plus d’expérience, des joueurs dans les plus grands matchs de leur club et évidemment des joueurs qui ont joué dans cette Coupe du monde ont également eu cette expérience.

« J’ai l’impression que nous sommes bien placés. Nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

« Nous ne nous contentons pas de venir et de gagner le tournoi. Nous n’avons pas gagné de tournoi en tant que pays depuis très, très longtemps, donc il faut une bonne mentalité tout au long du chemin car c’est un long et difficile voyage pour arriver aux étapes ultérieures d’un tournoi majeur.

“Évidemment, il y a un peu plus de pression sur nous cette année qu’il n’y en avait avant cette Coupe du monde, donc nous devons simplement le prendre dans notre foulée et attendre avec impatience le défi.”

