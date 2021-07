Angleterre v Danemark: Gary Neville explique pourquoi il choisirait Bukayo Saka plutôt que Jadon Sancho pour la demi-finale de l’Euro 2020

Jadon Sancho a remplacé Bukayo Saka lors de la victoire de l’Angleterre en quart de finale contre l’Ukraine (Photo: .)

Gary Neville a déclaré qu’il choisirait Bukayo Saka plutôt que Jadon Sancho pour la demi-finale de l’Euro 2020 contre le Danemark, mais pense que l’une des options offensives de Gareth Southgate fonctionnera si elle est appelée à Wembley.

Les Three Lions atteindront leur première finale dans un tournoi majeur depuis 1966 s’ils affrontent la dangereuse équipe danoise de Kasper Hjulmand demain soir.

Southgate a apporté deux changements à son onze de départ alors que l’Angleterre a marqué quatre buts contre l’Ukraine lors du quart de finale à sens unique de samedi à Rome, Sancho et Mason Mount remplaçant Saka et Kieran Tripper.

Saka n’a pas été pris en compte pour la sélection au Stadio Olimpico en raison d’un léger coup à l’entraînement, mais le jeune d’Arsenal est depuis revenu en pleine forme.



Sancho impressionné alors que l’Angleterre balayait l’Ukraine à Rome (Photo: .)

Sur le dilemme de sélection de Southgate en attaque, Neville a déclaré à Sky Sports: “Je pense [Raheem] Sterling et [Harry] Kane se choisit mais je pense qu’entre [Phil] Foden, [Jack] Grealish, [Marcus] Rashford, Sancho, Saka… honnêtement, je pense que vous pourriez lancer une pièce entre eux tous et cela pourrait atterrir sur n’importe lequel d’entre eux et je ne pense pas que vous seriez déçu.

«Je pense que nous avons une telle force dans ce type de postes. À l’arrière central, nous ne le faisons pas si John Stones ou Harry Maguire se blessaient évidemment, je pense qu’il y aurait une baisse de qualité.

«Mais je pense qu’en termes de vastes zones et de positions n ° 10, Mason Mount également, évidemment, nous sommes tellement bénis qu’en fait j’en choisis une, mais ce n’est pas parce que je privilégie l’une par rapport à l’autre.

“Je pense juste que Saka a apporté une telle énergie au match contre l’Allemagne à Wembley, une telle énergie au match avant celui contre la République tchèque que j’ai l’impression qu’il vient de revenir.

« L’équipe danoise n’aimera pas jouer contre lui. Je ne dis pas qu’ils apprécieront de jouer contre Sancho, mais l’idée que Saka pourrait commencer et que Sancho pourrait venir – ou vice versa – ne nous rendrait pas plus faibles de toute façon.

“Je pense juste que Saka a eu un impact tellement incroyable sur cette foule à Wembley que c’est pourquoi j’ai dit qu’il devrait revenir.

« L’équipe que j’ai choisie était un 4-3-3 ou un 4-2-3-1… Je ne suis même pas sûr que ce sera ce système. Gareth peut rivaliser avec le Danemark comme il l’a fait contre l’équipe allemande et je pense que cette expérience contre l’Écosse – où tactiquement nous avons lutté contre les ailiers – pourrait signifier qu’il va à nouveau contre les trois à l’arrière.



Neville est un grand admirateur de Southgate et du travail qu’il a fait avec l’Angleterre (Photo: .)

Neville a pleinement confiance dans les références de Southgate depuis la Coupe du monde 2018 et pense que le manager est le “plus grand atout” de l’Angleterre lors du tournoi de cet été.

“Je pense que ce que Gareth a fait en Russie pour obtenir les résultats qu’il a obtenus et gérer le groupe comme il l’a fait était méticuleux”, a-t-il ajouté.

“Je pense que c’était un résultat exceptionnel d’arriver en demi-finale et j’avais pleinement confiance en lui à ce moment-là, sachant à quel point il est difficile de faire ce travail.

« En entrant dans ce tournoi, j’ai dit qu’il était notre plus grand atout. Il l’est absolument et il réussira demain soir.

«Cela ne veut pas dire que le résultat ira dans notre sens. Parfois, vous pouvez choisir la bonne équipe, vous pouvez choisir le bon système et vous n’obtenez pas le rebond du ballon.

L’ancien arrière droit de l’Angleterre et de Manchester United a poursuivi: “J’étais dans le stade contre l’Allemagne et je regardais les médias sociaux et il y avait une guerre totale pour qu’Harry Kane soit choqué.

— Je l’ai déjà vu avec Gareth. Il sait ce qu’il fait, il sait ce que son équipe peut faire et ce que son équipe peut faire et je pense qu’il réussira demain soir.

“Cela ne veut pas dire qu’il gagnera toujours, mais je pense qu’il réussira.

«Il a pris des décisions incroyables dans ce tournoi, des décisions audacieuses, des décisions que peu d’entre nous auraient prises. Peu de fans l’auraient fait ou les médias et lui et son équipe méritent un grand crédit pour cela.

