Angleterre v Danemark: Harry Redknapp identifie “un changement” que Gareth Southgate pourrait apporter pour la demi-finale de l’Euro 2020

Harry Redknapp a fait l’éloge de Gareth Southgate pour avoir refusé de céder à la pression extérieure lors de la campagne anglaise de l’Euro 2020 et pense que Jadon Sancho est le seul joueur qui pourrait abandonner pour la demi-finale de demain avec le Danemark.

Une victoire sur la dangereuse équipe danoise de Kasper Hjulmand assurerait aux Three Lions une place dans leur première finale d’un tournoi majeur depuis 1966.

L’Angleterre a effectué deux changements alors qu’elle se dirigeait vers une victoire 4-0 sur l’Ukraine – avec Jadon Sancho et Mason Mount remplaçant Bukayo Saka et Kieran Trippier dans le onze de départ – et Southgate a des décisions de sélection peu enviables à prendre avant le retour de l’équipe à Wembley.

Des gens comme Harry Maguire, John Stones et Kyle Walker seront tous confiants de poursuivre leur course dans l’équipe – l’Angleterre n’ayant pas encore concédé au tournoi – mais l’attaque de Southgate est beaucoup plus difficile à prévoir et Redknapp pense que le nouveau garçon de Manchester United, Sancho vulnérable.



“Gareth est resté fidèle à ce qu’il pense être l’équipe pour gagner chaque match. Il a changé l’équipe presque à chaque match, mais tout ce qu’il a trouvé a été la bonne formule », a déclaré l’ancien manager de West Ham, Tottenham et QPR à Sky Sports.

«Demain, il pourrait apporter un changement, j’imagine, peut-être, ou il pourrait rester avec l’équipe qui a gagné l’autre soir.

« S’il fait un changement, il n’y a probablement qu’un seul changement qu’il pourrait faire. Qu’il laisse le garçon Sancho qui est un joueur exceptionnel, cela ne fait aucun doute.

«Mais s’il décide de modifier à nouveau cette position, c’est une possibilité.

“A part ça, je pense que les dix autres seront à peu près cloués.”



Lorsqu’on lui a demandé s’il opterait pour Sancho ou Saka, Redknapp a répondu: “C’est difficile. [Phil] Foden… ramèneriez-vous Foden ? Joueriez-vous [Jack] Grealish avec [Raheem] Sterling et [Harry] Kane ?

«Il a tellement d’excellentes options, nous avons un groupe de joueurs tellement incroyable.

« Vous regardez l’équipe, la force en profondeur, les joueurs qui n’ont même pas joué. C’est une position fantastique pour Gareth avec autant de bons joueurs autour.

“Mais quoi qu’il propose, je suis sûr qu’il choisira à nouveau la bonne équipe et je suis vraiment confiant que nous gagnerons le match.”



Saka avait été incertain après avoir raté la victoire de l’Angleterre sur l’Ukraine en raison d’une blessure mineure, mais Southgate a depuis confirmé que le jeune d’Arsenal est disponible pour affronter le Danemark.

“Il devrait aller bien”, a-t-il déclaré aux journalistes ce week-end.

‘Il s’est déclaré disponible pour le [Ukraine] match, mais nous n’avions pas vraiment eu la chance de le voir sur le terrain et travailler au niveau que nous pensions justifierait cette décision.

“Il reprendra l’entraînement complet avec le groupe lundi et il devrait aller bien.”



L’entraîneur-chef anglais reconnaît que certains joueurs seront déçus de sa sélection demain soir.

Il a ajouté: ” J’ai toujours dit qu’il était impossible de garder tout le monde heureux, de choisir une équipe avec laquelle tout le monde serait d’accord.

«Mais nous devons choisir les bons joueurs pour les bons moments, pour sentir ce qui causera le plus de problèmes à l’opposition, physiquement là où se trouvent tous les joueurs, quel est le meilleur moment pour qu’ils aient un impact.

«Ils ont tous été incroyablement respectueux envers leurs coéquipiers et le fait que nous ayons cette force en profondeur.

‘Raheem a été en feu. Ses buts ont rendu plus difficile pour certains autres d’entrer sur ce côté gauche.

