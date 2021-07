Angleterre v Danemark: les fans ont facturé jusqu’à 5 000 £ par billet pour la demi-finale

Les prix des billets pour le match à Wembley ont explosé (Photo: PA)

Une course effrénée pour les billets pour la demi-finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre le Danemark a vu des rabatteurs facturer des milliers de livres pour voir la plus grande confrontation de l’équipe à Wembley depuis 25 ans.

Les revendeurs de billets en ligne ont augmenté leurs prix, certains sièges étant proposés à plus de 2 000 £ et des catégories plus chères atteignant 5 000 £.

Cela vient au milieu des avertissements selon lesquels les fans pourraient être laissés bloqués à l’extérieur du stade et massivement de leur poche.

Plus de 26 millions de personnes ont regardé les hommes de Gareth Southgate battre l’Ukraine 4-0 lors de leur quart de finale à Rome samedi, déclenchant des scènes de célébrations à travers le pays.

Ils retournent maintenant à Londres mercredi avec 60 000 fans autorisés à l’intérieur du stade de Wembley pour la première fois de ce tournoi.

Avec le Danemark sur la liste de voyage orange du gouvernement – ​​ce qui signifie que toute personne arrivant de là doit passer dix jours en quarantaine – la grande majorité encouragera l’Angleterre.

Mais les groupes de consommateurs ont exhorté les partisans à faire preuve de prudence, soulignant que les billets pourraient s’avérer inexistants ou que les acheteurs pourraient se voir interdire l’entrée s’ils étaient initialement vendus à quelqu’un d’autre.

Les spectateurs doivent montrer leurs billets numériques sur une application officielle de l’UEFA, car l’organisme de football a souligné que les billets ne peuvent pas être revendus par l’acheteur d’origine.



L’Angleterre sera de retour à Londres pour son prochain joueur après avoir gagné à Rome (Photo: PA)

Lequel? Adam French, expert des droits des consommateurs, a averti: «L’excitation atteignant son paroxysme, il est compréhensible que les supporters cherchent désespérément à mettre la main sur des billets.

«Nous voyons un certain nombre de sites Web et de vendeurs de billets secondaires proposant des billets à la vente. Mais il n’y a aucune garantie qu’ils obtiendront leurs billets ou leur entrée au match s’ils achètent auprès d’un vendeur non officiel et qu’ils pourraient se retrouver sérieusement sans poche.

Quiconque n’a pas la chance de mettre la main sur un billet via le site officiel pourrait mieux profiter du jeu dans une fan zone ou avec des amis et la famille.

Le match contre l’Ukraine a attiré un pic d’audience de 20,9 millions et 82% des téléspectateurs disponibles, a déclaré la BBC, ce qui en fait l’événement télévisé en direct le plus regardé de l’année. 5,2 millions supplémentaires ont écouté BBC iPlayer et BBC Sport en ligne.

