Angleterre v Italie: les jeunes lions espèrent dépasser les gladiateurs vieillissants en finale

Les joueurs anglais Bukayo Saka (à gauche) et Jude Bellingham ne sont pas nés lorsque le capitaine italien Giorgio Chiellini a commencé à jouer au football (Photos: EPA / . / . / . / Rex)

Les jeunes affronteront l’expérience lorsque les jeunes lions anglais rencontreront les gladiateurs vieillissants italiens lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Le capitaine des Azzurri, Giorgio Chiellini, 36 ans, a commencé sa carrière en 2000 – l’année où les stars anglaises Phil Foden et Jadon Sancho, tous deux âgés de 21 ans, sont nés.

Et ses coéquipiers Bukayo Saka, 19 ans, et Jude Bellingham, qui a eu 18 ans le jour où l’Angleterre a battu l’Allemagne, sont encore plus frais.

Bellingham est même entré dans l’histoire plus tôt dans le tournoi, devenant le plus jeune joueur de tous les temps – à 17 ans – à disputer un Euro lorsqu’il est entré en jeu pour le choc de la phase de groupes avec la Croatie.

En effet, le quatuor n’était qu’une étincelle dans les yeux des parents lorsque le manager Gareth Southgate a raté une peine de mort subite alors que l’Angleterre quittait l’Euro 1996 en demi-finale.



Saka a impressionné en Euros, bien qu’il n’ait que 19 ans (Photo: .)



Le talisman italien Giorgio Chiellini n’a jamais remporté l’Euro, bien qu’il ait participé à quatre tournois (Photo: .)

Certains experts suggèrent que l’Angleterre a mieux performé dans ce tournoi car l’équipe – avec une moyenne d’âge de 24 ans – n’est pas alourdie par le fardeau des attentes.

Mais bien que l’âge puisse compter physiquement contre l’Italie – l’âge moyen de l’équipe est de 27 ans – leur expérience pourrait leur être bénéfique dans un match aussi sous pression.

Le défenseur de la Juventus Chiellini a fait sa révérence en Italie en 2004, et est un vétéran de deux Coupes du monde et quatre euros – mais n’a pas encore goûté à la gloire sur la scène internationale.

Son meilleur tournoi a eu lieu à l’Euro 2012, lorsque l’Italie a été battue 4-0 par l’Espagne en finale. Les autres vétérans de l’équipe incluent le gardien de réserve Salvatore Sirigu et le défenseur Leonardo Bonucci, tous deux âgés de 34 ans.

Le joueur le plus âgé d’Angleterre est l’arrière latéral de Manchester City Kyle Walker, 31 ans, qui a quelques semaines de plus que le capitaine de Liverpool Jordan Henderson, également 31 ans.

