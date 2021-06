Angleterre v République tchèque: Gareth Southgate répond aux appels pour lancer Jadon Sancho pour le choc de l’Euro 2020

Jadon Sancho n’a pas encore joué une seule minute pour l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photo: .)

Gareth Southgate dit que l’embarras de l’Angleterre face aux richesses en attaque a été la principale raison de l’absence de Jadon Sancho jusqu’à présent à l’Euro 2020.

Sancho a connu une fin de saison exceptionnelle en Allemagne avec le Borussia Dortmund mais n’a pas encore joué une seule minute au tournoi de cet été et il y a eu une clameur pour que le joueur de 21 ans reçoive le feu vert contre la République tchèque demain soir.

Harry Kane a commencé au milieu de Phil Foden et Raheem Sterling pour la première victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie dans le groupe D et ce dernier a été largement salué après avoir marqué le but vainqueur à Wembley.

Et tandis que Kane, Foden et Sterling ont eu du mal à briser la défense résolue de l’Écosse dans l’impasse sans but de vendredi dernier – la forme du capitaine anglais devenant une préoccupation majeure – Southgate a insisté sur le fait que le trio avait son soutien total lors d’une conférence de presse lundi soir.



Sterling et Kane ont eu du mal dans l’impasse de l’Angleterre avec l’Écosse à Wembley (Photo: .)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Sancho n’avait pas encore figuré, l’entraîneur-chef de l’Angleterre a déclaré aux journalistes: “Nous avons tellement de bons joueurs offensifs que Raheem, Phil Foden en termes de joueurs larges ou de joueurs qui peuvent jouer dans ces domaines et entrer à l’intérieur.

«Nous avons Raheem, avec Phil Foden, nous avons Jack Grealish, nous avons Marcus Rashford, nous avons Bukayo Saka et nous avons Jadon.

“Ce sont tous de très bons joueurs, donc si vous ne me posiez pas de questions sur Jadon, vous me poseriez des questions sur l’un des autres. C’est sa nature.



Sancho espère figurer dans le dernier match de groupe de l’Angleterre (Photo: .)

Southgate a rejeté la suggestion selon laquelle certains membres de son équipe pourraient être aux prises avec la «fatigue» après leur apparition molle contre l’Écosse de Steve Clarke.

“Non, je pense que nous avons eu un problème tactique pour briser l’Écosse”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin d’apporter de nouvelles jambes contre la République tchèque.

“Nous n’avons pas pu obtenir les surcharges dans de vastes zones aussi facilement que nous l’avions fait lors des matches précédents et c’est tout à l’honneur de l’Écosse. Nous en avons discuté avec l’équipe.

« Je pense que la majorité des joueurs sont en excellente forme physique.

“Nous avons des joueurs que nous n’avons pas commencés qui ont manqué l’entraînement ou qui ont eu des blessures, donc c’est en partie la raison pour laquelle certains de ces gars n’ont pas commencé ces matchs.

“Mais l’équipe qui a commencé contre l’Ecosse était en bonne forme physique et je n’ai aucune inquiétude à ce sujet.”

L’Angleterre a annoncé ce soir que Mason Mount et Ben Chilwell ont été contraints de s’isoler après être entrés en contact avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a depuis été testé positif au Covid-19.

Cependant, des pourparlers sont en cours pour déterminer si le duo de Chelsea peut affronter la République tchèque et Southgate a refusé de les exclure du dernier match de groupe des Three Lions.

“Nous ne savons pas pour le moment, il doit évidemment y avoir un certain doute, mais il y a encore beaucoup de discussions et d’enquêtes en cours dans les coulisses”, a-t-il déclaré.

“Pour le moment, ils s’isolent et nous devons juste le découvrir au cours des 12 prochaines heures environ.”

