Angleterre v Roumanie EN DIRECT: les hommes de Southgate affrontent le dernier match d’échauffement de l’Euro 2020 alors que les problèmes de blessures persistent

L’Angleterre affronte la Roumanie lors de leur dernier match amical d’échauffement avant le Championnat d’Europe de cet été.

Mercredi, une équipe de fortune des Trois Lions a battu l’Autriche 1-0, Bukayo Saka d’Arsenal marquant le but vainqueur.

L’Angleterre affronte la Roumanie en amical ce week-end avant l’Euro 2020

Mais le match a vu Trent Alexander-Arnold subir une blessure à la cuisse qui a mis fin à ses espoirs de représenter l’Angleterre au tournoi phare.

Gareth Southgate a un certain nombre d’autres problèmes de forme physique à régler et espère que son équipe pourra sortir indemne de ce match amical.

Le match d’ouverture du Groupe D de l’Angleterre contre la Croatie est prévu dimanche prochain.

Angleterre v Roumanie: Comment écouter

Ce match débutera à 17h le dimanche 6 juin.

Une couverture complète du Riverside Stadium de Middlesbrough sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires proviendront de Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

L’Angleterre a perdu Trent Alexander-Arnold de Liverpool sur blessure Angleterre v Roumanie: Nouvelles de l’équipe confirmées

Trent Alexander-Arnold de Liverpool a été exclu de l’Euro 2020 après s’être blessé à la cuisse lors de la victoire amicale contre l’Autriche.

Son coéquipier du club Jordan Henderson est toujours en train de se remettre d’une blessure tandis que Jadon Sancho et Kalvin Phillips ont récemment été absents.

Les joueurs de Chelsea, Manchester City et Manchester United devraient revenir en lice pour ce match après avoir été mis au repos contre l’Autriche suite à leur implication dans la phase finale européenne.

Le défenseur de United Harry Maguire reste sur la touche alors qu’il poursuit sa convalescence.

Équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

Gardiens de but : Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton)

Défenseurs : Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atletico) Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Milieu de terrain : Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham)

En avant : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund), Raheem Sterling ( Manchester City)

Angleterre v Roumanie: Qu’est-ce qui a été dit ?

Gareth Southgate continue de se préparer pour l’Euro 2020 dans des circonstances “vraiment étranges” avec les problèmes de blessure de l’Angleterre.

« Jordan (Henderson) allait être impliqué [on Wednesday]”, a déclaré Southgate. « »Il n’était pas heureux le matin quand il s’est réveillé en ressentant un peu d’inconfort.

«Nous avons scanné cela et tout est clair, mais nous avons pris la décision de ne pas l’impliquer dans le match.

“Jadon (Sancho) a été malade et a donc été exclu et Kalvin (Phillips), nous avions déjà pris la décision que même si l’épaule progressait bien, nous allions attendre dimanche avant de le remettre dans le match.

« C’est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec 10 et, en fait, nous étions neuf pour un point, puis deux avec une crampe aussi, donc la fin était un peu en désordre. Mais, écoutez, c’est une circonstance vraiment étrange.

GETTY

Southgate a choisi Kane comme capitaine pour l’Euro

“Tout d’abord, il est louable que les garçons auxquels j’ai dû donner cette nouvelle décevante il y a quelques jours soient venus et ont fait un si bon travail pour l’équipe et ont dû creuser à la fin pour l’équipe.

« Il y a des débuts, il y a des joueurs qui ont été malades – Declan Rice a raté un peu l’entraînement cette semaine.

«On pouvait voir qu’un ou deux sont physiquement un peu courts et, bien sûr, ces matchs de préparation sont toujours difficiles.

« J’y ai moi-même joué et tout le monde a un œil sur le grand événement dans quelques semaines, donc c’est agréable d’obtenir la victoire.

«Je pensais qu’il y avait eu de très bonnes choses dans les 55-60 premières minutes, en particulier, et quelques bons mouvements plus tard.

“Mais vous pouviez voir que nous avions besoin du jeu et de certains joueurs probablement plus que d’autres.”

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer