Angleterre v Ukraine : à quelle heure est le match et comment le regarder

L’Angleterre a remporté sa première victoire compétitive sur l’Allemagne depuis 55 ans à l’Euro 2020 (Photo: .)

L’Angleterre pourrait bien s’arrêter samedi soir pour le dernier affrontement du pays à l’Euro 2020, après la victoire historique de l’équipe contre l’Allemagne mardi.

L’équipe de Gareth Southgate a décroché une victoire 2-0 lors de ce match au stade de Wembley – marquant la première victoire compétitive de l’Angleterre contre l’équipe allemande en 55 ans – et leur donnant une place dans les huit derniers du tournoi.

Il y a tout à jouer samedi alors que l’Angleterre affronte l’Ukraine – après sa victoire sur la Suède en huitièmes de finale – dans sa tentative de remporter une place très convoitée en demi-finale.

Mais à quelle heure débute le match et où pouvez-vous le regarder ?

À quelle heure est l’Angleterre contre l’Ukraine samedi ?

Le match Angleterre-Ukraine débutera à 20h.

Contrairement aux précédents matches de l’Angleterre qui ont eu lieu au stade de Wembley, celui-ci se jouera au stade olympique de Rome.

Le vainqueur affrontera soit le Danemark, soit la République tchèque – qui disputeront l’autre match des quarts de finale de samedi – en demi-finale la semaine prochaine.

Ce sera la huitième fois que l’Angleterre et l’Ukraine s’affronteront sur un terrain de football.

L’Angleterre a remporté quatre des sept matches précédents contre l’Ukraine, faisant deux nuls et une seule défaite.

Comment regarder l’Angleterre contre l’Ukraine



L’Ukraine s’est qualifiée après sa victoire sur la Suède (Photo: .)

BBC One diffusera le quart de finale, avec une couverture en direct qui débutera à 19h.

En plus de la télévision, le match sera également diffusé en direct sur BBC iPlayer.

Si vous manquez le match, vous pourrez le regarder sur l’iPlayer en rattrapage – tandis qu’il y aura également des temps forts sur Match of The Day à 23h45.

