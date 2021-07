Angleterre v Ukraine: les fans sautent sur les tables et scandent “ça rentre à la maison” pour célébrer

Il y avait des scènes extatiques à travers le pays alors que l’Angleterre gagnait à Rome (Photos: AP/PA/./.)

Les fans anglais ont sauté en l’air et se sont embrassés dans un délire complet alors que leur équipe se fraye un chemin vers les demi-finales de l’Euro 2020.

Le pays a éclaté lorsque le coup de sifflet final a été donné à Rome après une performance impressionnante et quatre buts ont amené l’Angleterre dans les quatre derniers pour la première fois en 25 ans.

Des dizaines d’hommes ont arraché leurs chemises et les ont fait tourner autour de leur tête à Trafalgar Square après que l’Angleterre ait marqué son quatrième.

Environ 1 000 supporters étaient présents dans la fanzone au centre de Londres et il y avait de nombreuses scènes de joie et de célébration.

Un supporter, Marc Ghossein, a déclaré : “C’est un sentiment incroyable. Nous l’attendions depuis 25 ans maintenant….C’est le retour à la maison. L’Angleterre va gagner cette année.

Son amie Ellie Mhanna a ajouté : ” L’Angleterre va certainement gagner l’Euro cette année. Ils ont été constants et ils le méritent.

Une femme, dont le petit ami avait célébré la victoire avec la foule, a déclaré: “Il a enlevé sa chemise maintenant, je ne peux rien faire.”

À proximité, à Leicester Square, les supporters étaient également de bonne humeur, les fans chantant et scandant “ça rentre à la maison”.



Les fans de Newcastle étaient tellement excités qu’ils ont oublié que le caleçon passe avant le jean (Photo: AP)



Les supporters pouvaient à peine croire ce qu’ils voyaient à Croydon (Photo: .)



À travers Londres, alors que l’obscurité tombait, il y avait des scènes de célébration dans Vinegar’s Yard (Photo: .)



Les fans de Manchester ne s’emballaient pas (Photo: PA)



Tout le monde s’est trempé dans de la bière mais ils s’en fichaient (Photo: AP)



De retour à Croydon et un autre but était entré (Photo: .)

Les foules augmentaient après la fin du match et des étrangers se serraient dans les rues et couraient le long de la route.

Hamza Bharuchi, 23 ans, de Londres, a déclaré qu’il pensait que le jeu était « formidable ». Il a déclaré: “Je n’aime pas Gareth Southgate mais j’ai l’impression qu’il a réalisé une bonne performance. Je pense à 100% que nous avons la chance de gagner la coupe. Le Danemark est un adversaire difficile, mais après cela, je veux bien sûr que l’Angleterre gagne.’

Trevor Harris, 40 ans, de Watford a déclaré: «Ça rentre à la maison. Vous pouvez entendre tout le monde le chanter. L’Angleterre est l’Angleterre et il est temps que nous commencions à jouer.



Ce fut une lutte pour garantir le maintien des mesures de distanciation sociale (Photo: EPA)



La nuit est tombée à Trafalgar Square et les choses ne cessent de s’améliorer pour l’Angleterre à Rome (Photo: AP)

Keira Starr, 19 ans, a ajouté: “Je pensais que nous allions perdre, mais maintenant je pense en fait que nous serons en finale.”

De nombreux fans sur la place avaient regardé ou écouté le match sur leur téléphone alors que les pubs étaient remplis à ras bord de supporters.

L’ampleur de la victoire de l’Angleterre a permis aux fans de se détendre avant la fin du match et une atmosphère de fête avait éclaté bien avant le coup de sifflet final.



À Manchester, les fans étaient absolument ravis (Photo: .)



Trafalgar Square était inondé de supporters (Photo: .)



Fans à Flat Iron Square, Londres (Photo : .)



Les fans regardaient à Home Park à Plymouth (Photo: SWNS)



Cela faisait longtemps que les fans anglais n’avaient pas vu leur équipe gagner de manière aussi convaincante (Photo: EPA)

À Trafalgar Square, les fans se sont levés sur les tables et se sont jetés à plusieurs reprises de la bière malgré les appels de la sécurité et les menaces des organisateurs de couper l’alimentation du match s’ils ne s’asseyaient pas.

Après le coup de sifflet final, des dizaines de fans se sont rassemblés près de la statue du roi George à Pall Mall et ont applaudi, scandé et chanté à propos de Gareth Southgate et Jack Grealish.

Une personne avait trouvé un cône de signalisation et l’avait élevé au-dessus de sa tête pour l’utiliser comme tambour. Les bus qui passaient ont sonné aux chants de l’Angleterre alors qu’ils passaient.

La police du Met a félicité l’Angleterre pour sa victoire et a déclaré que ses officiers “resteraient en service à travers Londres pour s’assurer que tout le monde puisse célébrer en toute sécurité”.

La police a averti: «Piccadilly Circus en particulier est maintenant très encombré de gens qui grimpent sur la statue d’Eros. Veuillez éviter le secteur.’



Certaines parties du pays ont connu de fortes averses, mais cela n’allait pas calmer le moral de personne (Photo: SnapperSK)

Certaines régions du pays ont connu de fortes averses avant et pendant le match, les fans enfilant des ponchos et d’autres équipements de pluie pour essayer de rester au sec.

Mais la pluie n’a guère refroidi le moral des gens alors qu’ils regardaient les hommes de Southgate dominer sur le terrain.

Les dirigeants du pays n’ont pas tardé à féliciter l’équipe nationale pour sa victoire impressionnante.

Le Premier ministre Boris Johnson a tweeté : ” Une performance exceptionnelle de l’Angleterre ce soir. Nous sommes tous derrière vous pour les demi-finales, ramenez-le à la maison.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a tweeté: “Résultat incroyable. Un grand crédit à Gareth Southgate et à l’équipe. Ça rentre à la maison !’

Le prince William a tweeté: “ Une autre performance d’équipe de haut niveau et une feuille blanche de @England ce soir. #TroisLions. Bien joué à l’Ukraine. J’attends avec impatience la demi-finale de mercredi !’

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();